Recuperação judicial das Casas Bahia é apontada como mais um passo no processo de reestruturação financeira - Divulgação

Recuperação judicial das Casas Bahia é apontada como mais um passo no processo de reestruturação financeiraDivulgação

Publicado 17/08/2026 16:57

Grupo Casas Bahia informou que seu conselho de administração aprovou o ajuizamento de pedido de recuperação judicial da companhia, em conjunto com determinadas subsidiárias Segundo a empresa, o pedido foi protocolado no Juízo de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central Cível de São Paulo (SP) e contou com aprovação do acionista controlador.