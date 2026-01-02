Segundo as Casas Bahia, a operação melhora o perfil de risco de crédito da companhiaDivulgação
Casas Bahia reduz dívida em R$ 3 bi com mudança na estrutura de capital
Grupo deve economizar R$ 4,7 bilhões entre 2026 e 2030
Conta de energia da Enel Rio ganha novo layout
Mudança foi feita com base na opinião dos clientes
Aumento do ICMS sobre combustíveis terá impacto na bomba e deve afetar frete e alimentos, diz entidade
Nesta quinta-feira, entrou em vigor a nova tabela de valores fixos do imposto
Recolhimento do MEI sobe para R$ 81,05 em 2026
Aumento do salário mínimo reajusta o valor da contribuição de microempreendedor individual
Ibovespa encerra 2025 com 32 recordes históricos e alta acumulada de 34%
Índice registrou seu melhor desempenho anual desde 2016, quando a performance foi de 39%
Fluxo cambial total em dezembro, até o dia 26, é negativo em US$ 8,410 bi
Balança comercial teve saldo positivo em US$ 6,637 bilhões no período
