Segundo as Casas Bahia, a operação melhora o perfil de risco de crédito da companhiaDivulgação

Publicado 02/01/2026 20:10

São Paulo - O Grupo Casas Bahia informou no dia 29 de dezembro que concluiu seu plano de transformação da estrutura de capital, com a liquidação da 11.ª emissão de debêntures da companhia, no valor total de R$ 2,4 bilhões.

Com a reestruturação, o grupo reduz em cerca de R$ 3 bilhões seu endividamento e deve economizar R$ 4,7 bilhões em despesas financeiras e amortização da dívida principal entre 2026 e 2030

Segundo a empresa, a operação melhora o perfil de risco de crédito da companhia, aprimorando condições com fornecedores, seguradoras e futuros credores, com potencial de redução de juros para operações de crédito.

A nova estrutura acionária, após a conversão das debêntures, prevê que os atuais acionistas passem a deter 44,3% das ações, enquanto os debenturistas das séries conversíveis da 11.ª emissão ficarão com 55,7%.

Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa destaca que a oferta contou com a adesão de 90,5% dos titulares de debêntures da 10.ª emissão, totalizando 2,4 bilhões de debêntures.

Segundo a empresa, como a liquidação financeira da 11.ª emissão constituía a última condição suspensiva para a eficácia das matérias aprovadas em assembleias gerais de debenturistas da 10 ª emissão, essas deliberações se tornaram plenamente válidas.

As mudanças incluem a alteração da data de vencimento das debêntures da 1.ª e da 3.ª séries da 10.ª emissão para 28 de novembro de 2050; a alteração da remuneração das debêntures da 1 ª e da 3.ª séries da 10.ª emissão, para que passe a corresponder à variação acumulada de 100% da Taxa DI, a ser paga em parcela única na respectiva data de vencimento; a exclusão dos eventos de resgate antecipado das debêntures da 1.ª e da 3.ª séries da 10.ª emissão; e a exclusão das garantias reais das debêntures da 10.ª emissão. A One Partners atuou como assessor financeiro, e Spinelli Advogados e Pinheiro Neto Advogados, como assessores jurídicos.