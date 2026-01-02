O atual recorde do Ibovespa é de 4 de dezembro, quando o índice atingiu 164.455,61 pontos - Divulgação

O atual recorde do Ibovespa é de 4 de dezembro, quando o índice atingiu 164.455,61 pontosDivulgação

O Ibovespa B3, principal índice de ações da bolsa do Brasil, encerrou o ano de 2025 consolidando uma trajetória marcada por 32 recordes de fechamento. Com uma valorização acumulada de 34% nos 12 meses, o índice registrou seu melhor desempenho anual desde 2016, quando a performance foi de 39%. O atual recorde é de 4 de dezembro, quando o índice atingiu 164.455,61 pontos. No fechamento do último pregão do ano, na terça-feira, 30, teve alta de 0,40% aos 161.125,37 pontos.



“O desempenho do Ibovespa em 2025 é resultado de uma combinação de fatores, incluindo a melhora nas expectativas macroeconômicas e a retomada gradual da confiança de investidores locais e estrangeiros. É importante destacar que o acesso está cada vez mais simples. O investidor pode alocar capital diretamente em ações ou optar por instrumentos como os ETFs [Exchange Traded Fund], que permitem ‘comprar’ o índice de forma ágil, eficiente e democrática”, destaca Henio Scheidt, gerente de Produtos na B3.



A atual carteira do índice, disponível no site da B3, conta com 85 ativos de 79 empresas brasileiras. Há companhias do setor financeiro, de bebidas e alimentos, do varejo, de infraestrutura, de bens de consumo, de minério e de outras commodities.



O Ibovespa B3 reúne os ativos com maior volume negociado no pregão da bolsa do Brasil e serve de referência para investimentos como os ETFs, fundos de investimentos listados em bolsa que replicam o desempenho de um índice de referência, além dos futuros de Ibovespa e as opções sobre Ibovespa.



A porta de entrada, que vai definir se um papel será incluído ou não no índice, é a liquidez, ou seja, a capacidade que essa ação tem de ser comprada ou vendida rapidamente pelos investidores.



Com os índices, os investidores conseguem acompanhar o desempenho de carteiras formadas por ações de diferentes segmentos da economia, além de poderem diversificar seus investimentos por meio de produtos financeiros referenciados a esses índices.



Expansão da renda variável

O ano de 2025 foi decisivo para a democratização e sofisticação dos investimentos no Brasil. O número de investidores individuais em renda variável na B3 atingiu a marca de 5,4 milhões de CPFs, o que representa um crescimento de 28,5% desde 2021. Esse avanço foi acompanhado por um salto no valor sob custódia, que chegou a R$ 601,6 bilhões, um aumento de 20% em relação aos R$ 500,1 bilhões registrados em 2021. O mercado de ações permanece como a principal porta de entrada, contando com 4,1 milhões de investidores — um milhão a mais do que em 2021 — e um valor custodiado de R$ 387,7 bilhões.



Além das ações, outros ativos ganharam protagonismo nas estratégias de diversificação. Os ETFs encerraram o ano com 668,4 mil investidores e R$ 24,1 bilhões investidos, sendo que a pessoa física já responde por 35% do volume total custodiado nesse produto, um avanço significativo frente aos 500 mil investidores e R$ 10,9 bilhões de 2021. No segmento de BDRs, a B3 registrou 980,9 mil investidores, com um valor em custódia de R$ 14,8 bilhões. Esse movimento evidencia que o investidor brasileiro está mais presente e consciente, utilizando ferramentas de exposição nacional e global para fortalecer seu portfólio.