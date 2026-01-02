Até o dia 26, as exportações de dezembro somaram US$ 25,060 bilhõesDivulgação/Porto de Santos
Fluxo cambial total em dezembro, até o dia 26, é negativo em US$ 8,410 bi
Balança comercial teve saldo positivo em US$ 6,637 bilhões no período
Entenda mudanças na aposentadoria em 2026
Reforma da Previdência estabelece regras automáticas de transição
Lula sanciona Orçamento com veto a reajuste do Fundo Partidário
Governo também barrou liberação de restos a pagar de 2019 a 2023
Isenção de IR para quem ganha até R$ 5 mil entra em vigor; Veja mudanças
Expectativa é que 15 milhões de brasileiros sejam beneficiados com a medida
China aplicará tarifa de 55% sobre importações de carne do Brasil
Sobretaxa será aplicada ao volume que exceder a cota determinada para o país
Cade aprova aquisição de participação minoritária da Azul pela United Airlines
Companhia norte-americana vai investir US$ 100 milhões na compra de ações ordinárias da empresa aérea brasileira
