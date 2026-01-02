No caso do diesel, o valor do ICMS subiu de R$ 1,12 para R$ 1,17 por litroFernando Frazão/Agência Brasil
Aumento do ICMS sobre combustíveis terá impacto na bomba e deve afetar frete e alimentos, diz entidade
Nesta quinta-feira, entrou em vigor a nova tabela de valores fixos do imposto
Recolhimento do MEI sobe para R$ 81,05 em 2026
Aumento do salário mínimo reajusta o valor da contribuição de microempreendedor individual
Ibovespa encerra 2025 com 32 recordes históricos e alta acumulada de 34%
Índice registrou seu melhor desempenho anual desde 2016, quando a performance foi de 39%
Fluxo cambial total em dezembro, até o dia 26, é negativo em US$ 8,410 bi
Balança comercial teve saldo positivo em US$ 6,637 bilhões no período
Entenda mudanças na aposentadoria em 2026
Reforma da Previdência estabelece regras automáticas de transição
Lula sanciona Orçamento com veto a reajuste do Fundo Partidário
Governo também barrou liberação de restos a pagar de 2019 a 2023
