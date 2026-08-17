O número de denúncias envolvendo o Discord aumentou 54% de janeiro a julho deste ano - Juca Varella / Agência Brasil

O número de denúncias envolvendo o Discord aumentou 54% de janeiro a julho deste anoJuca Varella / Agência Brasil

Publicado 17/08/2026 09:38



O prazo dado pela Agência Nacional de Proteção de Dados (ANPD) para que a plataforma Discord suspenda as transmissões ao vivo, chamadas de "lives", no Brasil termina nesta segunda-feira, 17. A decisão foi tomada após o caso de uma menina de 13 anos que teve o suicídio transmitido ao vivo pelas redes sociais. O entendimento do órgão federal é de que o Discord não dispõe dos mecanismos necessários para proteger crianças e adolescentes nessa ferramenta.

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