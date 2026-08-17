O avião foi localizado no último sábado (15) em Assunção, capital do Paraguai - Polícia Federal / Reprodução

O avião foi localizado no último sábado (15) em Assunção, capital do ParaguaiPolícia Federal / Reprodução

Publicado 17/08/2026 08:39

A Polícia Federal (PF) localizou no Paraguai e trouxe de volta ao Brasil neste domingo, 16, uma aeronave avaliada em cerca de R$ 120 milhões e vinculada ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro , investigado na Operação Compliance Zero. O avião é alvo de ordem judicial de sequestro e está indisponível para transferência.