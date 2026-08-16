representação apresentada ao TSE relata ainda um segundo episódioMarcello Casal Jr / Agência Brasil
TSE determina remoção de vídeo que associa Lula ao PCC e ao CV
Caso foi julgado no plenário virtual
TSE determina remoção de vídeo que associa Lula ao PCC e ao CV
Caso foi julgado no plenário virtual
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Campanha eleitoral começa neste domingo
Carreatas, comícios, panfletagens e anúncios na internet passam a ser permitidos; propaganda gratuita em rádio e TV inicia em 28 de agosto
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