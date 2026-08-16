PL foi quem mais lançou candidatos ao Congresso; PCO é o que tem mais a governador - Reprodução/ redes sociais/ TV Senado

PL foi quem mais lançou candidatos ao Congresso; PCO é o que tem mais a governadorReprodução/ redes sociais/ TV Senado

Publicado 16/08/2026 22:04

Brasília - O PL é o partido que tem mais candidatos nas urnas nas eleições de 2026, segundo os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A campanha começou oficialmente neste domingo, 16, e os candidatos já podem pedir voto aos eleitores.

As informações foram levantadas pelo Estadão com a base de dados do TSE atualizada no sábado, 15, às 19h30, após o término do prazo para o registro das candidaturas. A Justiça Eleitoral informou que a base não é definitiva e ainda será atualizada nos próximos dias.



O PL lançou 1.624 candidatos. O ranking é seguido por MDB (1 386), Republicanos (1.286), Novo (1.284) e Podemos (1.212). O PT aparece em sétimo lugar (1.095).



O Partido Liberal foi a legenda que mais recebeu dinheiro do fundo eleitoral. Dos quase R$ 5 bilhões, aproximadamente R$ 881,7 milhões foram entregues para a sigla, que distribui os recursos entre os candidatos.



O PL também é o partido com mais candidatos a deputado federal (534) e senador (33) nas urnas, o que demonstra a estratégia do partido em continuar apostando na eleição para o Congresso Nacional. A sigla tem as maiores bancadas na Câmara e no Senado atualmente.



Nas Assembleias Legislativas e Câmara Legislativa do Distrito Federal, o PL também lidera a quantidade de candidatos a deputados estaduais e distritais (977), seguido por MDB (851), Republicanos (770) e Podemos (724).



O PCO, por sua vez, tem mais candidatos a governador (18). O lançamento massivo de candidaturas aos executivos estaduais é uma tendência entre partidos mais à esquerda, pois o ranking é seguido por UP e PSTU. O PL lançou 13 candidatos a governador, e o PT registrou 12 candidaturas para esse cargo em 2026.



Pelas regras eleitorais, cada partido pode registrar candidatos no total de até 100% mais um do número de lugares a preencher para cada cargo, o que limita a quantidade de candidaturas registradas.