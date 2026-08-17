Apesar da ameaça, Renan Santos manteve a data original de seu lançamento como candidato à Presidência da República - Aluizio Almeida / MBL

Apesar da ameaça, Renan Santos manteve a data original de seu lançamento como candidato à Presidência da RepúblicaAluizio Almeida / MBL

Publicado 17/08/2026 19:55 | Atualizado 17/08/2026 19:57

O candidato do Missão à Presidência da República, Renan Santos , afirmou nesta segunda-feira, 17, que o presidente nacional do PSD e candidato a vice-presidente na chapa de Ronaldo Caiado está apoiando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na sua visão.

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A declaração foi dada em coletiva de imprensa após participação na 27ª Conferência Anual Santander, na capital paulista. Renan foi questionado por jornalistas sobre a fala de Kassab a uma plateia de empresários na quinta-feira, 13, sobre o Centrão "estar" com Lula e o senador Flávio Bolsonaro (PL) não ter chances de se eleger presidente.



"Eu acho que o Kassab está com Lula", disse o candidato do Missão. "A maior parte dos candidatos dele PSD pelo Brasil estão anulando."



Renan também criticou o Centrão ao longo da conversa com jornalistas. Segundo ele, o grupo fisiológico é um grande "problema político", que faz acordos regionais baseados em conveniência financeira e eleitoral.



"O Centrão é a máquina impulsionadora da roubalheira brasileira", disse. A declaração foi dada em coletiva de imprensa após participação na 27ª Conferência Anual Santander, na capital paulista. Renan foi questionado por jornalistas sobre a fala de Kassab a uma plateia de empresários na quinta-feira, 13, sobre o Centrão "estar" com Lula e o senador Flávio Bolsonaro (PL) não ter chances de se eleger presidente."Eu acho que o Kassab está com Lula", disse o candidato do Missão. "A maior parte dos candidatos dele PSD pelo Brasil estão anulando."Renan também criticou o Centrão ao longo da conversa com jornalistas. Segundo ele, o grupo fisiológico é um grande "problema político", que faz acordos regionais baseados em conveniência financeira e eleitoral."O Centrão é a máquina impulsionadora da roubalheira brasileira", disse.

Facções

Renan Santos, afirmou em sabatina ao SBT News, que vai acabar, no prazo de um ano, com as facções criminosas. Para isso, o candidato do Missão disse que irá utilizar o direito penal do inimigo. Ele disse ainda que um policial possui o direito de "apontar a arma para vagabundo".



"Nós temos um ano para destruir esses caras. Esses caras estão transformando a vida dos brasileiros em um inferno. Nós precisamos, em um ano, destruir as facções. Deixar eles quebrados financeiramente, moralmente e devolver os territórios tomados por eles para a população brasileira", afirmou.



Renan Santos também disse ser "humilhante" a classificação do Primeiro Comando da Capital (PCC) e do Comando Vermelho (CV) como terroristas por parte dos Estados Unidos. O candidato disse que os EUA não podem "tutelar" o Brasil sobre como combater as facções por uma questão de soberania nacional. "Quem vai destruir o crime no Brasil tem que ser o Brasil", declarou.



Ao falar sobre corrupção nas polícias brasileiras, Renan defendeu uma intervenção federal no Rio de Janeiro em um "caso grave".



O candidato do Missão à Presidência participa de sabatina no SBT, onde está sendo questionado sobre seus projetos de governo. O veículo também convidou os candidatos Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Flávio Bolsonaro (PL), Ronaldo Caiado (PSD), Romeu Zema (Novo) e Augusto Cury (Avante).