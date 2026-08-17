Caiado disse que criação de uma polícia comum com os países da América do Sul pode auxiliar no combate às facções - Divulgação / CNC

Caiado disse que criação de uma polícia comum com os países da América do Sul pode auxiliar no combate às facçõesDivulgação / CNC

Publicado 17/08/2026 19:45

O candidato do PSD à Presidência da República e ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado , disse nesta segunda-feira, 17, que os Estados Unidos não podem resolver um problema que é "nosso" em relação ao combate às organizações criminosas brasileiras. Caiado havia sido questionado se ele apoiaria a classificação de organizações como o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho como terroristas pelo governo dos Estados Unidos.