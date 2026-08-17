Caiado disse que criação de uma polícia comum com os países da América do Sul pode auxiliar no combate às facçõesDivulgação / CNC
"Os americanos não vão resolver um problema que é nosso. Não tenho preocupação nenhuma com os americanos. Quem vai resolver esse problema somos nós", disse Caiado em conversa com a imprensa, após participar de evento organizado pelo Grupo Voto na capital paulista.
Segundo o ex-governador goiano, tem faltado "ação" por parte do atual governo para combater a criminalidade, de modo que as facções brasileiras já se espalharam para países vizinhos.
Caiado disse que, entre as alternativas está a criação de uma polícia comum aos países que fazem fronteira com o Brasil. Segundo ele, isso facilitaria a cooperação e troca de informações.
Ainda no âmbito da segurança pública, Caiado criticou falas recentes do presidente Lula (PT) que disse que estaria aguardando a aprovação da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) da segurança pública para criar um ministério voltado para a área. "Lula, por favor. O senhor está há tantos anos presidente e não sabe nem quais são as capacidades do presidente da República em decidir? Isso é por medida provisória. Você cria um Ministério da Segurança por medida provisória."
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