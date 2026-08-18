Paula Fernandes lançou single em comemoração aos 30 anos de carreira - Reprodução/Instagram

Paula Fernandes lançou single em comemoração aos 30 anos de carreira Reprodução/Instagram

Publicado 18/08/2026 05:00

Rio - Paula Fernandes deu início às comemorações das três décadas de carreira com o lançamento do single "Era Eu", que integra o audiovisual "30 e poucos anos". O projeto revisita a infância da cantora e marca um momento de reconexão com a menina que, segundo ela, ficou para trás enquanto a artista construía sua trajetória no segmento sertanejo.

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"Essa música é muito especial para mim porque eu vivi uma busca insana a vida toda. Quando a minha família percebeu que tinha uma criança prodígio em casa, eles pegaram aquela criança pela mão, a Paula Fernandes, que eu costumo separar uma da outra... Sempre senti uma discrepância muito grande na minha evolução como pessoa, como ser humano, como mulher e como artista. A artista voou e a menina continuou lá", conta.

A cantora revela a surpresa com o que encontrou ao revisitar o passado. "Achava que ia me deparar com uma criança triste em um lugar escuro. E quando a letra da música foi vindo, fui entendendo que aquela pessoa era a Paula pequena. E ela estava em um lugar bom. Ela não estava em um lugar triste. Nesse encontro interno, é que pude descobrir que ela era eu e pude dizer para ela que a gente tinha dado certo."

O projeto audiovisual também representa uma nova etapa artística, marcada por mais tranquilidade. "Eu estou vivendo a melhor fase. Hoje tenho esse equilíbrio, essa leveza diante do que estou fazendo, que me permite ser mais espontânea e curtir mais o que estou fazendo, sem me cobrar tanto", analisa.

"30 e poucos anos" reúne diferentes momentos da trajetória da cantora e participações de nomes que têm importância em sua carreira. Entre eles estão Zezé Di Camargo, Sérgio Reis, Renato Teixeira, Guilherme & Santiago, Simone Mendes e Padre Fábio de Melo.

Paula Fernandes relata que a escolha dos convidados foi complexa diante da quantidade de artistas que admira. "Um foi unanimidade desde o princípio, que é o Zezé Di Camargo, uma das grandes referências que eu tenho como artista e que hoje é meu amigo, meu parceiro de música."

Já o encontro com Ana Castela teve um significado especial. Paula se emocionou ao perceber o nervosismo da jovem artista diante de uma referência. "Eu fiquei com uma sensação tão boa, quase como se eu estivesse me vendo nela. Ela é 20 anos mais jovem que eu. Eu me colocando no lugar dela, encontrando uma artista que é referência para ela, consegui me ver no lugar dela o tempo todo", afirma.

A parceria com a Boiadeira inclui as faixas "Meu Eu e Você" e "Eu Sem Você", que será lançada na segunda parte do projeto. "Foi engraçadíssimo para gravar, ela pedia para voltar e cantar de novo. As duas músicas ficaram incríveis. A gente ficou super à vontade. Foi realmente um momento inesquecível para mim. Ela é muito especial", elogia.

Depois do lançamento, Paula prepara a estreia da nova turnê na Festa do Peão de Barretos, onde retorna dez anos após a última apresentação no evento. O show acontece no dia 28 de agosto e coincide com o aniversário da artista. Ela revela que fará uma performance de "Ave Maria" montada a cavalo na abertura do rodeio, em uma referência ao início de sua trajetória.

"Eu estou muito emotiva com tudo. A gente vai estrear uma turnê nova no Barretão e é uma grande responsabilidade. Essa turnê vem com o pé na porta, porque é uma virada de chave minha, muito mais madura", diz.

Para a sertaneja, o momento atual representa a oportunidade de festejar a trajetória construída sem perder a própria essência. "Eu não me troco pela Paula de 20 anos, nunca na vida. Hoje eu tenho a experiência, a aceitação e a leveza. Estou apenas recomeçando uma nova história. Posso celebrar tudo que passei, tudo que vivi e tudo que construí para dar um pontapé inicial nessa nova fase."