Zezé di Camargo compra jatinho - Reprodução do Instagram

Zezé di Camargo compra jatinhoReprodução do Instagram

Publicado 18/08/2026 09:02

Rio - Zezé Di Camargo celebrou a chegada dos 64 anos, nesta segunda-feira (17), ao lado da família. Em publicação feita no Instagram Stories, Graciele Lacerda revelou que o amado se presenteou com um jatinho e compartilhou uma foto dele admirando a aeronave.

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"Namorando o avião novo que acabou de comprar", comentou a influenciadora digital. Momentos antes, ela mostrou o sertanejo chegando na aeronave para a festa de aniversário, realizada em Avaré, interior de São Paulo. "Aniversariante chegou."

Filhas de Zezé, Clara, de um ano, - fruto da relação com Graciele - Wanessa e Camilla Camargo marcaram presença na comemoração. Entre os netos estavam José Marcus e Julia. A celebração teve direito a churrasco, banho de piscina, bolo e docinhos.