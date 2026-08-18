Pocah e Arthur Pelagio - Reprodução/Instagram

Pocah e Arthur PelagioReprodução/Instagram

Publicado 18/08/2026 22:54

Rio - Pocah comemorou o aniversário do namorado, Arthur Pelagio, com uma declaração apaixonada nas redes sociais, nesta terça-feira (18). A cantora resgatou diversos cliques ao lado do atleta aproveitando um dia na praia.

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"A melhor escolha da minha vida foi você porque quando eu te escolhi, eu escolhi a paz na mente e no coração, o amor que preenche todo e qualquer vazio, a alegria que deixa meu maxilar doendo de tanto sorrir, os dias ensolarados (mesmo quando não há sol), o banho de mar que renova, os mil beijos intermináveis, as conchinhas 'abaçada', os mil apelidos carinhosos, um amigo pra todas as horas, o desejo que não cessa, o propósito igual ao meu, o genro dos sonhos da minha mãe, o verdadeiro homem pra mim, que me ama e me valoriza...", iniciou o texto.

A ex-BBB comentou sobre as características que fizeram com que ela se apaixonasse pelo parceiro. "Eu tenho uma lista gigante, mas o que eu quero dizer, meu amor, é que eu escolhi você porque você é mais do que eu sonhei. E eu escolho ser pra sempre SUA! Eu tenho tanto orgulho de você! Você me ensina tanto com a sua determinação. A sua fé é uma das coisas mais lindas que eu já vi. Você está sempre disposto a ajudar o próximo e, por onde passa, conquista todo mundo!"

Pocah destacou todos os desejos para o novo ciclo na vida de Arthur Pelagio. "Desejo, do fundo do meu coração, que Jesus ilumine sempre o seu caminho e te proteja de todo mal. Esse mundo é pequeno pra você. Você é gigante e vai conquistar tudo o que sonhou. E eu estarei aqui, sonhando e lutando junto com você. Assim como você luta por mim. Você é lindo. Por dentro e por fora. Parabéns pelo seu dia, meu amor. E vamos viver ele do jeitinho que você merece", concluiu.

Nos comentários, o atleta retribuiu a mensagem da namorada. "Você é minha vida, minha força diária, minha namorada, minha melhor amiga e tudo que sempre sonhei. Tenho muito orgulho de tudo que estamos construindo e realizando. Ainda temos muitas coisas pra conquistar, conto com a minha dupla pra gente voar cada vez mais. Te amo minha princesa, você é meu orgulho e a mulher da minha vida!"