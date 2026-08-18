Alice Wengmann e a família estiveram presentes para o nascimento da sobrinha - Reprodução/Instagram

Alice Wengmann e a família estiveram presentes para o nascimento da sobrinhaReprodução/Instagram

Publicado 18/08/2026 15:47 | Atualizado 18/08/2026 16:21





Em postagem, ela falou sobre a chegada da nova integrante da família e contou que será madrinha da pequena. "Sophia chegou trazendo ainda mais luz e alegria. A 'Dinda' (apelido para madrinha) só quer saber dela agora! Amo vocês ao infinito e além, Marcos e Giovanna", escreveu.



A artista compartilhou imagens do momento em que a bebê veio ao mundo, além de registros da recém-nascida junto dos pais e de outros familiares próximos.



A mãe da atriz, Adriana Wegmann, também comemorou a ocasião. “Amo muito nossa família! Que Deus nos abençoe e Nossa Senhora nos cubra com Seu Manto Sagrado sempre! Amém!”, disse. Rio – Alice Wegmann , de 30 anos, celebrou o nascimento de sua primeira sobrinha, Sophia, em publicação realizada nas redes sociais, nesta terça-feira (18). A bebê é fruto do relacionamento de Marcos Wegmann, irmão da atriz, com Giovanna Casarin.Em postagem, ela falou sobre a chegada da nova integrante da família e contou que será madrinha da pequena. "Sophia chegou trazendo ainda mais luz e alegria. A 'Dinda' (apelido para madrinha) só quer saber dela agora! Amo vocês ao infinito e além, Marcos e Giovanna", escreveu.A artista compartilhou imagens do momento em que a bebê veio ao mundo, além de registros da recém-nascida junto dos pais e de outros familiares próximos.A mãe da atriz, Adriana Wegmann, também comemorou a ocasião. “Amo muito nossa família! Que Deus nos abençoe e Nossa Senhora nos cubra com Seu Manto Sagrado sempre! Amém!”, disse.

*Reportagem da estagiária Isabela Bitencourt, sob supervisão de Isabelle Rosa