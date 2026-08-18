Alice Wengmann e a família estiveram presentes para o nascimento da sobrinhaReprodução/Instagram
Em postagem, ela falou sobre a chegada da nova integrante da família e contou que será madrinha da pequena. "Sophia chegou trazendo ainda mais luz e alegria. A 'Dinda' (apelido para madrinha) só quer saber dela agora! Amo vocês ao infinito e além, Marcos e Giovanna", escreveu.
A artista compartilhou imagens do momento em que a bebê veio ao mundo, além de registros da recém-nascida junto dos pais e de outros familiares próximos.
A mãe da atriz, Adriana Wegmann, também comemorou a ocasião. “Amo muito nossa família! Que Deus nos abençoe e Nossa Senhora nos cubra com Seu Manto Sagrado sempre! Amém!”, disse.
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