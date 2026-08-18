'IT: Bem-vindos a Derry' foi oficialmente renovada para uma segunda temporadaReprodução / HBO Max
A categoria é: performance. #ITWelcomeToDerrySeason2 pic.twitter.com/zPJo1pDy7V— IT: Bem-Vindos a Derry Brasil (@itbvderrybr) August 17, 2026
A primeira temporada, que se consolidou como uma das quatro maiores estreias globais da história da plataforma de streaming, deixa grande expectativa dos fãs para sua continuação. "(...) Bom, esperamos que seja tão boa quanto a primeira temporada", escreveu uma usuária do X (antigo Twitter). "Melhor série do mundo está de volta", opinou outra.
Sarah Aubrey, chefe de programação original da HBO Max, declarou: "Estamos empolgados para retornar ao mundo assustador de Derry e expandir ainda mais a adaptação horrivelmente icônica de Andy e Barbara Muschietti."
A segunda temporada de "It: Bem-Vindos a Derry", baseada no romance "It", de Stephen King, ainda não possui data exata de lançamento divulgada ao público.