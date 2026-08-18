'IT: Bem-vindos a Derry' foi oficialmente renovada para uma segunda temporadaReprodução / HBO Max

Mais artigos de Carolina Irigoyen
Carolina Irigoyen
Rio - A série de terror psicológico da Warner Bros, e original da HBO Max, "It: Bem-Vindos a Derry", foi oficialmente renovada para uma segunda temporada. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (17) e a trama baseia-se em um violento massacre da Gangue Bradley, um grupo de assaltantes de banco que vai a Derry buscar munição e se depara com um terror sobrenatural.
A primeira temporada, que se consolidou como uma das quatro maiores estreias globais da história da plataforma de streaming, deixa grande expectativa dos fãs para sua continuação. "(...) Bom, esperamos que seja tão boa quanto a primeira temporada", escreveu uma usuária do X (antigo Twitter). "Melhor série do mundo está de volta", opinou outra.
LEIA MAIS: Paula Fernandes celebra marco na carreira com lançamento de 'Era Eu'
LEIA MAIS: 'Camp Rock 3' ganha trailer e data de lançamento

Sarah Aubrey, chefe de programação original da HBO Max, declarou: "Estamos empolgados para retornar ao mundo assustador de Derry e expandir ainda mais a adaptação horrivelmente icônica de Andy e Barbara Muschietti."
O núcleo criativo da série, que conta com Brad Caleb Kane (roteirista e showrunner da nova temporada), abrirá novos caminhos na segunda temporada, aprofundando o terror, o mistério e a inesquecível mitologia de Pennywise que os fãs adoram explorar. 

A segunda temporada de "It: Bem-Vindos a Derry", baseada no romance "It", de Stephen King, ainda não possui data exata de lançamento divulgada ao público.