Pôster oficial do filme 'Camp Rock 3' - Reprodução/Instagram

Pôster oficial do filme 'Camp Rock 3'Reprodução/Instagram

Publicado 01/07/2026 20:55

Rio - A Disney divulgou nesta quarta-feira (1º) o trailer oficial do filme "Camp Rock 3". A sequência conta com o retorno dos Jonas Brothers, grupo composto pelos irmãos Kevin, Joe e Nick. A produção tem estreia prevista para 14 de agosto.

O longa-metragem apresenta a nova geração de campistas disputando uma cobiçada vaga na turnê do grupo fictício Connect 3. Sage, seu irmão Desi, o bad boy residente Fletch, o baterista Cliff, a violoncelista Rosie, a coreógrafa Callie e a influenciadora Madison competem pela oportunidade dos sonhos.

Demi Lovato, protagonista de "Camp Rock" e "Camp Rock 2: The Final Jam", não confirmou participação na sequência, mas assina como produtora executiva.