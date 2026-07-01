Turnê ’Coração Acelerado" vai reunir personagens da trama - Globo/ Manoella Mello

Turnê ’Coração Acelerado" vai reunir personagens da trama Globo/ Manoella Mello

Publicado 01/07/2026 17:09 | Atualizado 01/07/2026 18:18

Rio - O universo sertanejo da novela das 19h da TV Globo sobe ao palco em um encontro entre música e dramaturgia. A "Turnê Coração Acelerado" chega a Goiânia no dia 31 de julho em um espetáculo destinado aos fãs da trama e reunirá shows de Ana Castela, Chitãozinho & Xororó e Daniel.

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Os atores Isadora Cruz, Filipe Bragança e Gabz irão interpretar, respectivamente, os personagens Agrado, João Raul e Eduarda. Também estão confirmadas as apresentações de Isabelle Drummond como Naiane, Diego Martins como Esteban, Elisa Lucinda como Zuzu; e Guito como Malvino.

A iniciativa celebra a música sertaneja, elemento central da história de "Coração Acelerado", ao promover um encontro entre seus personagens e os artistas que compõem a trilha da novela. A apresentação dará origem a um especial, que vai ao ar na TV Globo na data da reprise do último capítulo, 8 de agosto.