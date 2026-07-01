Turnê ’Coração Acelerado" vai reunir personagens da trama Globo/ Manoella Mello

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Leticia Pessôa
Rio - O universo sertanejo da novela das 19h da TV Globo sobe ao palco em um encontro entre música e dramaturgia. A "Turnê Coração Acelerado" chega a Goiânia no dia 31 de julho em um espetáculo destinado aos fãs da trama e reunirá shows de Ana Castela, Chitãozinho & Xororó e Daniel.
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Isadora Cruz interpreta Agrado no folhetim das 19h - Globo/Beatriz Damy
Dupla Chitãozinho e Xororó será uma das atrações do evento - Bruno Rangel
Ana Castela fará apresentação na turnê da novela - Divulgação
Turnê 'Coração Acelerado
Daniel - Divulgação
Os atores Isadora Cruz, Filipe Bragança e Gabz irão interpretar, respectivamente, os personagens Agrado, João Raul e Eduarda. Também estão confirmadas as apresentações de Isabelle Drummond como Naiane, Diego Martins como Esteban, Elisa Lucinda como Zuzu; e Guito como Malvino.
A iniciativa celebra a música sertaneja, elemento central da história de "Coração Acelerado", ao promover um encontro entre seus personagens e os artistas que compõem a trilha da novela. A apresentação dará origem a um especial, que vai ao ar na TV Globo na data da reprise do último capítulo, 8 de agosto.