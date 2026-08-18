Kim Kardashian abre álbum de fotos com Lewis Hamilton Reprodução do Instagram
De biquíni, Kim Kardashian posa coladinha com Lewis Hamilton
Os dois curtem alguns dias de férias juntos; Cliques foram divulgados pela influenciadora digital nas redes sociais
Carlinhos Maia se emociona ao lembrar de Deolane Bezerra
Influenciador citou a advogada após encontro com Andressa Urach no 'Rancho do Maia'
De biquíni, Kim Kardashian posa coladinha com Lewis Hamilton
Os dois curtem alguns dias de férias juntos; Cliques foram divulgados pela influenciadora digital nas redes sociais
Bianca Andrade detalha internação e admite gravidade: 'Foi um sustão'
Empresária contou que infecção bacteriana começou na bexiga, atingiu o rim e anunciou alta médica nesta terça-feira (18)
Bisneto revela como foram os últimos dias de Laura Cardoso
Familiares se despedem da artista em velório realizado em São Paulo; atriz morreu aos 98 anos
Zezé Di Camargo completa 64 anos e se presenteia com jatinho
Novidade foi anunciada por Graciele Lacerda no Instagram; influenciadora publicou um clique do amado admirando a aeronave
Famosos lamentam morte de Laura Cardoso: 'Era gigante'
Veterana faleceu aos 98 anos, em São Paulo; Miguel Falabella e mais celebridades se despedem da artista