Kim Kardashian abre álbum de fotos com Lewis Hamilton - Reprodução do Instagram

Kim Kardashian abre álbum de fotos com Lewis Hamilton Reprodução do Instagram

Publicado 18/08/2026 11:01 | Atualizado 18/08/2026 11:41

Rio - Kim Kardashian publicou no Instagram, nesta segunda-feira (17), uma série de registros das férias. Em um dos cliques, a influenciadora digital aparece de biquíni coladinha com o piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton enquanto posava com ele para uma foto em frente ao espelho. Em outro, os dois aparecem andando abraçadinhos em uma praia.

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A publicação ainda reúne outras imagens da socialite de biquíni, exibindo o corpão em forma, e de momentos especiais dela com os filhos, frutos do antigo casamento com Kanye West, e a irmã, Khloé. "Em algum lugar além do arco-íris", escreveu Kim na legenda.

No último dia 7, Lewis também compartilhou com os fãs registros ao lado da influenciadora , com quem vive um romance desde o início do ano. Os rumores sobre um possível affair entre eles começaram em fevereiro, quando foram fotografados ao chegar ao mesmo hotel durante uma passagem da socialite pela Europa.

Dias depois, eles fizeram uma aparição pública no Super Bowl. Em abril, estiveram juntos no festival Coachella. Em julho, o piloto postou fotos com a empresária e os filhos dela.







