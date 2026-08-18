Fafy Siqueira revelou fim do seu casamento de dez anos com Fernanda LorenzoniReprodução / Instagram
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Durante a entrevista, Fafy explicou que as duas continuam próximas apesar do fim da relação. "Em fevereiro nós nos separamos. E somos muito amigas (...) continuamos a ver os amigos juntos", contou.
A humorista também admitiu que o período após a separação foi delicado para as duas. "Não foi fácil. Foi uma coisa bastante difícil, tanto para mim quanto para ela, mas fechamos um ciclo, né?", declarou.
Segundo Fafy, outros problemas pessoais aconteceram na mesma época e tornaram os últimos meses ainda mais difíceis. "(...) Eu tive um momento também complicado dentro da minha família que foi solucionado e veio tudo ao mesmo tempo. Como diz meu terapeuta, Henrique: é luto. É uma coisa, é um momento de luto", afirmou.
Ao falar sobre como enfrenta momentos de tristeza, Fafy disse que passou os últimos quatro meses lidando com as mudanças e encontrou no trabalho uma forma de seguir em frente. "Eu sofro. Eu sofro. (...) A gente tem que seguir. Porque se não seguir (...) enquanto eu tiver viva, eu não vou ficar sentada em cima do tempo esperando ele me colocar para fora do mundo. Eu vou viver dentro dele", disse.
Fafy e Fernanda se conheceram em 2016, nos bastidores da peça "Forever Young". A relação se tornou pública em 2020.
*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa