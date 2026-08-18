Fafy Siqueira revelou fim do seu casamento de dez anos com Fernanda Lorenzoni - Reprodução / Instagram

Fafy Siqueira revelou fim do seu casamento de dez anos com Fernanda LorenzoniReprodução / Instagram

Publicado 18/08/2026 13:35

Rio - Fafy Siqueira , de 71 anos, revelou que não está mais casada com Fernanda Lorenzoni, de 36, com quem manteve um relacionamento por dez anos. A atriz contou que a separação aconteceu em fevereiro e afirmou que esta foi a primeira vez que falou publicamente sobre o término.







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Durante a entrevista, Fafy explicou que as duas continuam próximas apesar do fim da relação. "Em fevereiro nós nos separamos. E somos muito amigas (...) continuamos a ver os amigos juntos", contou.



A humorista também admitiu que o período após a separação foi delicado para as duas. "Não foi fácil. Foi uma coisa bastante difícil, tanto para mim quanto para ela, mas fechamos um ciclo, né?", declarou. Durante a entrevista, Fafy explicou que as duas continuam próximas apesar do fim da relação. "Em fevereiro nós nos separamos. E somos muito amigas (...) continuamos a ver os amigos juntos", contou.A humorista também admitiu que o período após a separação foi delicado para as duas. "Não foi fácil. Foi uma coisa bastante difícil, tanto para mim quanto para ela, mas fechamos um ciclo, né?", declarou.