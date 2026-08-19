Richarlison pede Amanda Araujo em casamento - Reprodução do Instagram

Richarlison pede Amanda Araujo em casamentoReprodução do Instagram

Publicado 19/08/2026 06:34



Rio - O jogador de futebol Richarlison, de 29 anos, surpreendeu Amanda Araujo, de 23, com um pedido de casamento em um hotel de luxo, em Londres. Registros do momento especial foram compartilhados pelo casal por meio do Instagram, nesta terça-feira (18).

"Eu disse sim", escreveu Amanda na legenda. O pedido foi feito no Shangri-La The Shard, hotel cinco estrelas, onde os dois tiveram o primeiro encontro, e teve direito a decoração com pétalas de rosa, velas e balões de coração. "Você é muito romântico, amor", disse a influenciadora para o amado.







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O relacionamento de Amanda e Richarlison, que atualmente joga no Tottenham Hotspur, começou em julho de 2023. Em maio de 2024, eles assumiram o romance publicamente, e, em setembro, passaram a morar juntos em Londres. Os dois são papais de Richarlison Jr., de um ano.

