Aos 74 anos, Vera Fischer refletiu sobre o medo de envelhecer e a relação com a própria aparência - Reprodução / Instagram

Aos 74 anos, Vera Fischer refletiu sobre o medo de envelhecer e a relação com a própria aparênciaReprodução / Instagram

Publicado 24/08/2026 10:55

Rio - Vera Fischer, de 74 anos, refletiu sobre o medo de envelhecer e a relação com a própria aparência em um vídeo publicado no Instagram neste domingo (23). Associada à beleza durante boa parte da carreira, a atriz contou que já temeu a passagem do tempo, mas hoje enxerga a maturidade de outra forma.







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"Durante muitos anos eu ouvi que eu era bonita, bonita, muito bonita. E quando uma mulher é tão associada à sua beleza, existe uma quase crueldade nisso. Porque parece que um dia ela vai perder aquilo que todos diziam que era o seu maior valor", afirmou.



Vera reconheceu as transformações que vieram com o tempo, mas rejeitou a ideia de que envelhecer significaria perder sua identidade. "Meu rosto mudou, meu corpo mudou, a minha maneira de olhar para a vida mudou. Mas sabe o que eu descobri? Eu não desapareci. Eu continuo aqui. Continuo sendo eu mesma, continuo vaidosa, continuo trabalhando, desejando, sonhando, me apaixonando pela vida, dando risada e começando coisas novas", declarou.

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Ao aconselhar quem também teme envelhecer, a atriz não ignorou as dificuldades do processo. "Eu não vou dizer que é fácil, porque não é. Há perdas, há despedidas, há mudanças que doem. Mas há também uma liberdade extraordinária esperando por você", disse.



Na legenda da publicação, Vera reforçou que prefere viver plenamente a idade atual a tentar recuperar outra fase da vida. "Passei boa parte da vida sendo observada pela aparência. Hoje, aos 74 anos, gosto de ser olhada também pelo que vivi, pelo que construí, pelas escolhas que fiz e pela mulher que me tornei", escreveu.



"Não quero voltar a ter 30, 40 ou 50 anos. Quero viver bem os meus 74", completou.



A reflexão recebeu mensagens de outros artistas. Reynaldo Gianecchini comentou: "Maravilhosa! Que depoimento lindo! te amo!". Susana Vieira escreveu: "Muito linda, Vera!!! Beijo grande". Já Zezé Motta destacou a importância do assunto: "Vera amada, muito bom você falar sobre isso."



Vera iniciou sua trajetória pública ao vencer o Miss Brasil em 1969 e, posteriormente, construiu uma carreira de mais de cinco décadas no cinema, na televisão e no teatro. Entre os trabalhos citados em sua trajetória estão "Brilhante", "Mandala", "Laços de Família", "O Clone", "O Rei do Gado" e "Senhora do Destino". Ao aconselhar quem também teme envelhecer, a atriz não ignorou as dificuldades do processo. "Eu não vou dizer que é fácil, porque não é. Há perdas, há despedidas, há mudanças que doem. Mas há também uma liberdade extraordinária esperando por você", disse.Na legenda da publicação, Vera reforçou que prefere viver plenamente a idade atual a tentar recuperar outra fase da vida. "Passei boa parte da vida sendo observada pela aparência. Hoje, aos 74 anos, gosto de ser olhada também pelo que vivi, pelo que construí, pelas escolhas que fiz e pela mulher que me tornei", escreveu."Não quero voltar a ter 30, 40 ou 50 anos. Quero viver bem os meus 74", completou.A reflexão recebeu mensagens de outros artistas. Reynaldo Gianecchini comentou: "Maravilhosa! Que depoimento lindo! te amo!". Susana Vieira escreveu: "Muito linda, Vera!!! Beijo grande". Já Zezé Motta destacou a importância do assunto: "Vera amada, muito bom você falar sobre isso."Vera iniciou sua trajetória pública ao vencer o Miss Brasil em 1969 e, posteriormente, construiu uma carreira de mais de cinco décadas no cinema, na televisão e no teatro. Entre os trabalhos citados em sua trajetória estão "Brilhante", "Mandala", "Laços de Família", "O Clone", "O Rei do Gado" e "Senhora do Destino".



*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa