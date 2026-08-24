Isadora Cruz surge em clima de romance com o namorado Reprodução do Instagram

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Isabelle Rosa
Rio - Isadora Cruz curtiu um passeio de barco com o namorado, o esquiador alpino Lucas Pinheiro Braathen, no maior clima de romance. Um vídeo do momento foi compartilhado pelo medalhista de ouro nas Olímpiadas de Inverno 2026 por meio do Instagram Stories, neste domingo (23).
Nas imagens, ele aparece ganhando carinho e beijinhos da atriz, que interpretou a personagem Agrado em "Coração Acelerado". Escrita por Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento, a novela teve o último capítulo exibido no dia 14 de agosto e reprisado no dia 15. 
Isadora e Lucas estão juntos desde o ano passado e vivem um romance a distância. O atleta vive em Milão, onde mantém a rotina de treinos no esqui alpino, enquanto Isadora mora no Brasil. Recentemente, os dois aproveitaram uns dias de descanso em Trancoso, na Bahia.