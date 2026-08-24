Isadora Cruz surge em clima de romance com o namorado Reprodução do Instagram
Isadora Cruz curte passeio de barco com o namorado
Lucas Pinheiro ganhou beijos e carinhos da amada, que interpretou a personagem Agrado na novela 'Coração Acelerado'
Isadora Cruz curte passeio de barco com o namorado
Lucas Pinheiro ganhou beijos e carinhos da amada, que interpretou a personagem Agrado na novela 'Coração Acelerado'
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