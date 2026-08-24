Rafaella Justus se joga no chão para pegar buquê em casamento da irmã, Fabiana JustusReprodução / Instagram
Em um vídeo publicado nas redes sociais, a filha de Roberto Justus e Ticiane Pinheiro aparece entre as convidadas e, no momento do lançamento, se joga no chão para alcançar o buquê. "Eu dei a minha vida para pegar esse buquê", escreveu Rafaella ao compartilhar a cena.
A música escolhida para acompanhar as imagens também entrou no clima da brincadeira. Rafa usou "Where's My Husband", de Raye, cujo título pode ser traduzido como "Onde está meu marido".
Ticiane Pinheiro aproveitou a publicação da filha para fazer uma piada sobre a vida amorosa da adolescente. "Se Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé", comentou a apresentadora.
Em junho, Rafaella contou que estava solteira. Na ocasião, Ticiane também falou sobre como pretende lidar com um futuro relacionamento da filha. "Quando namorar a gente vai ficar feliz, torcer pela felicidade dela. Acho que sogra tem ciúmes quando é filho homem. Com mulher, a gente quer mais é que a nossa filhinha voe e seja feliz", afirmou.
Rafa, então, brincou com a experiência da própria mãe na fase em que estava solteira. "Porque você sabe o quanto é solitário ficar sozinha na sua época de solteira", disse. "Sim", respondeu Ticiane.
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