Bruna Marquezine e Shawn Mendes foram vistos juntos em uma feira na Praça do Ó, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio - Reprodução / X

Bruna Marquezine e Shawn Mendes foram vistos juntos em uma feira na Praça do Ó, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do RioReprodução / X

Publicado 24/08/2026 12:30 | Atualizado 24/08/2026 13:34

Rio - Bruna Marquezine, de 31 anos, e Shawn Mendes, de 28 , foram vistos juntos em uma feira na Praça do Ó, na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste do Rio, neste domingo (23). Em vídeos compartilhados nas redes sociais, a atriz aparece escolhendo frutas em uma das barracas, enquanto o cantor a acompanha pelo local.

Bruna Marquezine hoje (23/08) em uma feira no Rio de Janeiro. pic.twitter.com/NKaaMF7BY6 — Bruna Marquezine Access (@BrunaAccess) August 23, 2026

O registro mostra os dois caminhando tranquilamente pela feira. Em determinado momento, Bruna observa os produtos de uma banca e leva a mão ao rosto enquanto se decide entre as opções. A passagem do casal pelo local rapidamente repercutiu nas redes.



Bruna Marquezine e Shawn Mendes hoje em uma feira no Rio de Janeiro. pic.twitter.com/oBkg6nCVYm — Bruna Marquezine Access (@BrunaAccess) August 23, 2026

Bruna e Shawn haviam retornado recentemente de uma viagem a Angola, na África, onde estiveram na Aldeia Nissi. Durante a passagem pelo projeto, o cantor chegou a aparecer cantando com jovens.



Esta não é a primeira vez que os dois são vistos em uma feira no Rio. Em julho, Bruna e Shawn fizeram um passeio semelhante acompanhados pelos pais da atriz, Neide Maia e Telmo Maia. Na ocasião, o canadense provou caldo de cana, água de coco, pastel e frutas.



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O romance entre os dois se tornou público no início de agosto. No dia 4, Shawn fez uma homenagem pelo aniversário de Bruna. Dias depois, foi a vez da atriz celebrar os 28 anos do cantor com uma declaração nas redes sociais. "Seu dia, my baby. Dia que Deus decidiu que não queria uma terra sem você. Ainda bem. O mundo é bem melhor com você nele. Eu sou bem melhor com você", escreveu Bruna na ocasião.



*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa