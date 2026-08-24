Gabz surgiu com vestido decotado em clique nas redes sociais - Reprodução/Instagram

Gabz surgiu com vestido decotado em clique nas redes sociais Reprodução/Instagram

Publicado 24/08/2026 13:57

Rio - Gabz , de 27 anos, compartilhou novos registros nesta segunda-feira (24) das férias após o término da novela "Coração Acelerado", da TV Globo, na qual interpretou a personagem Eduarda. A atriz surgiu usando um vestido de tricô verde em uma viagem para a Bahia.

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"A vida vivendo", escreveu na legenda.

Nas imagens, a artista renova o bronzeado antes de um banho de mar. Ela também apareceu em uma foto aproveitando a noite acompanhada de algumas amigas e mostrou os bastidores da sua participação no programa "Altas Horas".