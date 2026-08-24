Gabz surgiu com vestido decotado em clique nas redes sociais Reprodução/Instagram

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Leticia Pessôa
Rio - Gabz, de 27 anos, compartilhou novos registros nesta segunda-feira (24) das férias após o término da novela "Coração Acelerado", da TV Globo, na qual interpretou a personagem Eduarda. A atriz surgiu usando um vestido de tricô verde em uma viagem para a Bahia.
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Gabz curte férias após fim da novela 'Coração Acelerado' - Reprodução/Instagram
Gabz mostrou registros das férias ao lado de amigas - Reprodução/Instagram
Gabz aproveitou banho de mar na Bahia - Reprodução/Instagram
Gabz mostrou bastidores de participação no 'Altas Horas' - Reprodução/Instagram
Gabz surgiu com vestido decotado em clique nas redes sociais - Reprodução/Instagram
"A vida vivendo", escreveu na legenda. 
Nas imagens, a artista renova o bronzeado antes de um banho de mar. Ela também apareceu em uma foto aproveitando a noite acompanhada de algumas amigas e mostrou os bastidores da sua participação no programa "Altas Horas".