Gabz surgiu com vestido decotado em clique nas redes sociais Reprodução/Instagram
De férias, Gabz posa com decote após fim de 'Coração Acelerado'
Atriz apareceu de vestido curto em novos cliques do período de descanso na Bahia
De férias, Gabz posa com decote após fim de 'Coração Acelerado'
Atriz apareceu de vestido curto em novos cliques do período de descanso na Bahia
Nanda Costa mostra registros com nova namorada e filhas gêmeas
Atriz compartilhou imagens em publicação nas redes sociais, nesta segunda-feira (24)
Rafa Justus cai no chão para pegar buquê de Fabiana Justus; vídeo
Adolescente se jogou na disputa durante renovação de votos da irmã e brincou nas redes sociais: 'Eu dei a minha vida'
Vídeo: Bruna Marquezine e Shawn Mendes são vistos em feira no Rio
Casal foi flagrado por fãs, neste domingo (23), após retornar de uma viagem a Angola
Gabriela Duarte critica entrevista com Regina Duarte: 'Deselegante'
Atriz reclamou da insistência em perguntas políticas durante divulgação de peça ao lado da mãe e apontou 'sensacionalismo'
Susana Vieira comemora aniversário de 84 anos no Caribe
Atriz realizou celebração na ilha de St. Barth junto de família e amigos, neste último domingo (23)
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.