Atriz Larissa Manoela - Reprodução / Instagram

Atriz Larissa ManoelaReprodução / Instagram

Publicado 24/08/2026 15:00

Rio - Larissa Manoela não vai mais interpretar Carmen Miranda na cinebiografia "Pra Você Gostar de Mim". A atriz anunciou nesta segunda-feira (24) que deixou o projeto após uma mudança no cronograma de filmagens, que passou a entrar em conflito com outros compromissos profissionais já assumidos.

Segundo comunicado publicado pela artista nas redes sociais, a produção decidiu antecipar as gravações por decisão do diretor Bruno Barreto. A alteração, porém, não se encaixava na agenda de Larissa, que mantinha o período inicialmente previsto reservado para o longa há mais de um ano.

"[O diretor] optou por antecipar as filmagens, mesmo sabendo que a atriz já possuía compromissos profissionais previamente assumidos para as novas datas", informou a nota.

A mudança de planejamento teria ocorrido depois que Barreto soube da existência de outro projeto dedicado a Carmen Miranda. De acordo com o comunicado, a equipe chegou a sugerir que Larissa reorganizasse trabalhos já acertados para acompanhar as novas datas, mas a atriz decidiu manter os compromissos anteriores.

"Larissa Manoela sempre prezou pela palavra, pelos contratos assumidos e pelo respeito às equipes e aos profissionais que também organizam suas agendas em função desses compromissos", diz outro trecho.

André Luiz Frambach, marido da atriz, também fazia parte do elenco. O ator havia sido convidado antes mesmo da definição de Larissa como protagonista e também tinha a agenda bloqueada para o período previsto originalmente.

"Larissa Manoela mantinha sua agenda reservada para o filme há mais de um ano, seguindo o cronograma estabelecido pela produção. André Luiz Frambach também havia sido convidado para o elenco, antes mesmo de Larissa. Na ocasião, uma outra atriz faria o papel de Carmen. E ele igualmente tinha sua agenda bloqueada para o período inicialmente previsto", explicou a equipe.

Ainda conforme a nota, Bruno Barreto foi o responsável por convidar Larissa para interpretar Carmen Miranda e também comunicou posteriormente que ela não seguiria no filme.

"Larissa lamenta não seguir no filme, mas mantém a certeza de ter agido com responsabilidade, respeito e coerência com os profissionais envolvidos em todos os projetos e, principalmente, com o público", concluiu o comunicado.

"Pra Você Gostar de Mim" adapta a biografia "A Vida da Brasileira Mais Famosa do Século XX", de Ruy Castro. O longa terá como foco a trajetória de Carmen Miranda nos Estados Unidos a partir de 1939, quando a artista iniciou uma nova fase da carreira na Broadway.

Antes da alteração no cronograma, as filmagens estavam previstas para ocorrer entre julho e novembro de 2026, com trabalhos no Brasil e cenas externas em Nova York e Los Angeles.

Fora do longa, Larissa Manoela e André Luiz Frambach têm outro projeto juntos. Os dois vão dividir o palco pela primeira vez na peça "Descalços no Parque", de Neil Simon, com estreia marcada para 8 de outubro, no Teatro Clara Nunes, no Rio de Janeiro. A montagem segue para São Paulo em março de 2027.