Déa Lucia, Thales Bretas, Gael e Romeu - Reprodução Instagram

Déa Lucia, Thales Bretas, Gael e RomeuReprodução Instagram

Publicado 24/08/2026 17:58 | Atualizado 24/08/2026 18:02

Rio - Gael e Romeu, filhos de Paulo Gustavo, ficaram incomodados ao serem retirados de uma parte do espetáculo Meu Filho é um Musical que aborda a morte do humorista. A história foi contada por Déa Lúcia , mãe do artista, durante participação no podcast Papo Amado.

Aos 7 anos, os gêmeos foram assistir à peça em São Paulo acompanhados do pai, Thales Bretas. Durante o intervalo, eles foram até o camarim encontrar a avó e elogiaram a apresentação antes de retornarem para a plateia.



No segundo ato, porém, Thales decidiu levar os meninos novamente para o camarim. É justamente nessa parte do espetáculo que Déa aborda a morte de Paulo Gustavo.



Segundo a atriz, Gael e Romeu não gostaram da decisão do pai. "Eles ficaram 'p' da vida com o pai, disseram: 'Vovó, a gente sabe que ele morreu e o papai não quer deixar a gente ver'", contou.



Déa explicou aos netos que também evita assistir ao trecho da peça porque o conteúdo ainda desperta tristeza. "E eu falei que a vovó também não vê, porque a gente fica triste. Eles disseram que queriam ver e eu disse que tem tempo para eles verem", relatou.



Rotina dos netos



Déa também falou sobre a criação dos meninos e elogiou a relação que mantém com Thales. Segundo ela, o viúvo de Paulo Gustavo é um "genro maravilhoso" e divide os cuidados com Gael e Romeu com a família.



As crianças estudam em período integral e passam parte da rotina com a avó e com o avô, ex-marido de Déa. A família também mantém contato diário por mensagens.



Meu Filho é um Musical está em cartaz em São Paulo e reúne memórias e histórias da trajetória de Paulo Gustavo, incluindo momentos relacionados à relação do humorista com a mãe.