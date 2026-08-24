Luana Piovani comentou sobre Ana Castela em publicaçãoReprodução/Instagram
Em postagem nos Stories do Instagram, Piovani compartilhou um vídeo no qual o influenciador José Diogo Cotrim discorreu sobre a notícia, "Para mim, essa notícia tem uma tradução apenas: garfo é encontrado na cozinha”, disse.
A apresentadora, ainda, escreveu: “Ainda bem que minha filha não foi no show dessa zinha”.
O encontro de Ana Castela com o político causou polêmica nas redes sociais. Eles foram fotografados e filmados conversando e posando para registros. No X (antigo Twitter), internautas comentaram sobre o caso: “Zero surpresa”.
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