Jade Picon mostrou ’invasão’ felina em sua residência Reprodução/Instagram

L
Leticia Pessôa
Rio - Jade Picon divertiu os seguidores ao contar que teve a residência "invadida" por dois gatos nesta segunda-feira (24). A influenciadora mostrou os animais na porta de seu quarto e aproveitou a situação para fazer carinhos nos visitantes que estavam no jardim. 
fotogaleria
Jade Picon teve a mansão 'invadida' por gatos - Reprodução/Instagram
Dois gatos apareceram na porta do quarto de Jade Picon - Reprodução/Instagram
Jade Picon mostrou 'invasão' felina em sua residência - Reprodução/Instagram
"Dois gatos na porta do meu quarto agora de manhã. É pra eu adotar um gatinho? Olha o irmão ali. Olha aqui, bem melhor que o papa-léguas da semana passada. Quanto bichinho que está aparecendo", disse a ex-BBB. 
Em um clique publicado no Instagram Stories, Jade aparece segurando um potinho com leite para os animais. "Nem tava acreditando! Provavelmente são os gatos que ficam soltos pela mata do condomínio", explicou. 