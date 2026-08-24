Rio - Jade Picon divertiu os seguidores ao contar que teve a residência "invadida" por dois gatos nesta segunda-feira (24). A influenciadora mostrou os animais na porta de seu quarto e aproveitou a situação para fazer carinhos nos visitantes que estavam no jardim.
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"Dois gatos na porta do meu quarto agora de manhã. É pra eu adotar um gatinho? Olha o irmão ali. Olha aqui, bem melhor que o papa-léguas da semana passada. Quanto bichinho que está aparecendo", disse a ex-BBB.
Em um clique publicado no Instagram Stories, Jade aparece segurando um potinho com leite para os animais. "Nem tava acreditando! Provavelmente são os gatos que ficam soltos pela mata do condomínio", explicou.
Seguimos achando que é mais um sinal para adoção de um gatinho
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