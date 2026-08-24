Jade Picon mostrou ’invasão’ felina em sua residência - Reprodução/Instagram

Jade Picon mostrou ’invasão’ felina em sua residência Reprodução/Instagram

Publicado 24/08/2026 17:00

Rio - Jade Picon divertiu os seguidores ao contar que teve a residência "invadida" por dois gatos nesta segunda-feira (24). A influenciadora mostrou os animais na porta de seu quarto e aproveitou a situação para fazer carinhos nos visitantes que estavam no jardim.

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"Dois gatos na porta do meu quarto agora de manhã. É pra eu adotar um gatinho? Olha o irmão ali. Olha aqui, bem melhor que o papa-léguas da semana passada. Quanto bichinho que está aparecendo", disse a ex-BBB.

Em um clique publicado no Instagram Stories, Jade aparece segurando um potinho com leite para os animais. "Nem tava acreditando! Provavelmente são os gatos que ficam soltos pela mata do condomínio", explicou.