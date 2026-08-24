Maya Massafera - Reprodução Instagram

Maya MassaferaReprodução Instagram

Publicado 24/08/2026 17:05

Rio - Maya Massafera contou aos seguidores que mudou o objetivo da rotina de exercícios. Em vez de buscar a perda de peso, a influenciadora agora está focada em ganhar massa muscular, principalmente nas pernas e nos glúteos.

Com acompanhamento de um personal trainer, Maya passou a priorizar os treinos para os membros inferiores. Ela também mantém uma rotina de esteira, mas reduziu a duração para evitar uma nova perda de peso.

"A partir desse ano, como eu já tinha perdido todos os músculos que eu queria, eu comecei a fazer só uma hora de esteira em jejum e, de segunda à sexta, comecei a fazer 'perna e bunda' com o personal", contou.

A influenciadora também explicou que está cuidando da alimentação para alcançar o objetivo. Segundo ela, o cardápio passou a ter mais proteínas e alimentos como arroz, feijão e carne. Maya ainda evita doces durante a semana.

"Quero 'ganhar' perna e bunda. Tento me alimentar muito bem e bastante. Tipo, arroz, feijão e carne, eu como até -- desculpe o linguajar -- eu atolar", brincou.

Maya já havia sido alvo de comentários sobre seu peso em 2025, quando internautas consideraram sua perda de peso excessiva. Na época, ela afirmou estar satisfeita com a própria aparência e falou sobre a valorização da magreza em determinados ambientes da moda e da elite.

Agora, a influenciadora reforça que o objetivo é outro: aumentar a massa muscular sem abrir mão de uma rotina alimentar regrada.