Thaila Ayala surgiu em registros ousados nas redes sociais Reprodução/Instagram

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Leticia Pessôa
Rio - Thaila Ayala esbanjou boa forma ao surgir em cliques sensuais de um novo ensaio publicado na noite desta segunda-feira (24) nas redes sociais. A atriz apareceu de topless, usando meia-calça e sobretudo preto, além de batom vermelho.
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Thaila Ayala ganhou elogios dos seguidores em fotos na web - Reprodução/Instagram
Thaila Ayala compartilhou registros de novo ensaio - Reprodução/Instagram
Thaila Ayala posou para novos cliques de topless - Reprodução/Instagram
Thaila Ayala surgiu em registros ousados nas redes sociais - Reprodução/Instagram
"Não tenho legenda", afirmou. 
Os internautas não economizaram nos elogios para artista. "A mais linda do mundo", comentou um perfil. "Que mulher belíssima", disse outro. "Você sem legenda e nós todas sem palavras tamanha é sua beleza", afirmou um terceiro.