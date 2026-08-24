Marco Nanini e ex-marido mantêm parceria após fim do casamento - Reprodução Instagram

Marco Nanini e ex-marido mantêm parceria após fim do casamentoReprodução Instagram

Publicado 24/08/2026 22:54

Rio - O fim do casamento não encerrou a parceria entre Marco Nanini e Fernando Libonati. Depois de mais de 40 anos de história juntos, o ator e o produtor cultural continuam próximos, dividem projetos profissionais e até hoje moram em casas vizinhas.

Os dois falaram sobre a relação durante participação no Sem Censura, apresentado por Cissa Guimarães. Nanini explicou que a dinâmica entre eles mudou com o passar do tempo, mas o vínculo permaneceu. "O amor muda, o respeito continua, o carinho continua. Somos uma família", afirmou o ator.



Libonati também destacou a proximidade que os dois mantêm. "A gente ainda é uma família, vivemos juntos, não tem um dia que não nos vemos. São duas casas que se comunicam (é meu vizinho)", contou.



Além da relação pessoal, os dois construíram uma trajetória profissional em conjunto. Libonati é responsável pela produção dos trabalhos de Nanini há cerca de quatro décadas. Segundo ele, foi o próprio ator quem o descobriu no início da carreira e o ajudou a desenvolver o trabalho nos bastidores. "Juntos fomos construindo essa carreira e agora a gente vai revisando ela", disse o produtor.



Nanini fala sobre sexualidade



Durante a conversa, Nanini também relembrou o momento em que decidiu falar publicamente sobre sua sexualidade. O ator se assumiu LGBT+ em 2012, após um homem gay ser agredido com uma lâmpada fluorescente na Avenida Paulista, em São Paulo.



A situação fez com que ele refletisse sobre a importância de deixar de esconder uma parte da própria vida. "Já fingi tanto na televisão e no teatro, porque fingir na vida, também? A gente tem que falar a verdade para as pessoas saberem e também se acostumarem", afirmou.



Nanini contou ainda que já esperava não conseguir manter o assunto em segredo por muito mais tempo. "Já estava prevendo que não aguentaria muito tempo com esse segredo", completou.