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Heloísa Périssé e mais famosos prestigiam musical sobre Gilberto Gil em SP
Espetáculo dirigido por Miguel Falabella revisita momentos da trajetória do cantor e está em cartaz no Teatro Santander
São Paulo - A noite desta segunda-feira (24) foi de celebração à trajetória de Gilberto Gil. O cantor esteve no Teatro Santander, em São Paulo, para acompanhar uma sessão especial de "Gil — Andar com Fé", musical que transforma sua história e obra em espetáculo. A apresentação também reuniu nomes como Heloísa Périssé, Miguel Falabella, Astrid Fontenelle e o filho, Gabriel, Bianca Rinaldi, Leonardo Miggiorin, Fred Nicácio e Linn da Quebrada.
Gil compareceu ao teatro acompanhado da mulher, Flora Gil, e, ao fim da apresentação, fez questão de encontrar os integrantes do elenco. O musical estreou na última quinta-feira (20) e integra as comemorações pelos dez anos do Teatro Santander.
Com direção de Miguel Falabella e texto de Newton Moreno, a montagem acompanha diferentes momentos da vida do artista baiano. A narrativa começa durante o exílio de Gil em Londres, em 1969, e passa por episódios importantes de sua trajetória, como o movimento Tropicália, a prisão durante a ditadura militar e seu retorno ao Brasil.
A produção também percorre a carreira musical de Gil por meio de canções que se tornaram clássicos de sua obra. Entre elas estão "Andar com Fé", "Aquele Abraço", "Domingo no Parque", "Toda Menina Baiana", "Tempo-Rei" e "Vamos Fugir".
Com direção de Miguel Falabella e texto de Newton Moreno, a montagem acompanha diferentes momentos da vida do artista baiano. A narrativa começa durante o exílio de Gil em Londres, em 1969, e passa por episódios importantes de sua trajetória, como o movimento Tropicália, a prisão durante a ditadura militar e seu retorno ao Brasil.
A produção também percorre a carreira musical de Gil por meio de canções que se tornaram clássicos de sua obra. Entre elas estão "Andar com Fé", "Aquele Abraço", "Domingo no Parque", "Toda Menina Baiana", "Tempo-Rei" e "Vamos Fugir".
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