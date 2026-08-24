Academia Brasileira de Cinema revela concorrentes à vaga do Brasil no OscarDivulgação

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Karilayn Areias
Rio - A corrida para definir qual filme vai representar o Brasil no Oscar 2027 já começou. A Academia Brasileira de Cinema divulgou nesta segunda-feira (24) os 15 longas inscritos na disputa pela indicação brasileira à categoria de Melhor Filme Internacional. 
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A próxima fase acontece em 9 de setembro, quando a Comissão de Seleção vai escolher seis produções que avançarão na disputa. O título escolhido para representar oficialmente o país será anunciado seis dias depois, em 16 de setembro.
O filme selecionado pela Academia Brasileira de Cinema será então submetido à Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, responsável pelo Oscar, para concorrer a uma das vagas da categoria de Melhor Filme Internacional.

Confira os filmes inscritos: 
- "100 Dias", de Carlos Saldanha;
- "A Conspiração Condor", de André Sturm;
- "A Fabulosa Máquina do Tempo", de Eliza Capai;
- "A Natureza das Coisas Invisíveis", de Rafaela Camelo;
- "Ato Noturno", de Marcio Reolon e Filipe Matzembacher;
- "Cinco Tipos de Medo", de Bruno Bini;
- "Dolores", de Maria Clara Escobar e Marcelo Gomes;
- "Feito Pipa", de Allan Deberton;
- "Herança de Narcisa", de Clarissa Appelt e Daniel Dias;
- "Nosso Segredo", de Grace Passô;
- "O Rei da Internet", de Fabrício Bittar;
- "Quando Vira a Esquina", de Chris Alcazar;
- "Malês", de Antonio Pitanga;
- "Papagaios", de Douglas Soares;
- "Vicentina Pede Desculpas", de Gabriel Martin;