Rio - A corrida para definir qual filme vai representar o Brasil no Oscar 2027 já começou. A Academia Brasileira de Cinema divulgou nesta segunda-feira (24) os 15 longas inscritos na disputa pela indicação brasileira à categoria de Melhor Filme Internacional.
A próxima fase acontece em 9 de setembro, quando a Comissão de Seleção vai escolher seis produções que avançarão na disputa. O título escolhido para representar oficialmente o país será anunciado seis dias depois, em 16 de setembro.
O filme selecionado pela Academia Brasileira de Cinema será então submetido à Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, responsável pelo Oscar, para concorrer a uma das vagas da categoria de Melhor Filme Internacional.
Confira os filmes inscritos:
- "100 Dias", de Carlos Saldanha; - "A Conspiração Condor", de André Sturm; - "A Fabulosa Máquina do Tempo", de Eliza Capai; - "A Natureza das Coisas Invisíveis", de Rafaela Camelo; - "Ato Noturno", de Marcio Reolon e Filipe Matzembacher; - "Cinco Tipos de Medo", de Bruno Bini; - "Dolores", de Maria Clara Escobar e Marcelo Gomes; - "Feito Pipa", de Allan Deberton; - "Herança de Narcisa", de Clarissa Appelt e Daniel Dias; - "Nosso Segredo", de Grace Passô; - "O Rei da Internet", de Fabrício Bittar; - "Quando Vira a Esquina", de Chris Alcazar; - "Malês", de Antonio Pitanga; - "Papagaios", de Douglas Soares; - "Vicentina Pede Desculpas", de Gabriel Martin;
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