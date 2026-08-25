Thaís Vasconcellos relembrou processo de emagrecimento que dura 7 anos - Reprodução / Instagram

Thaís Vasconcellos relembrou processo de emagrecimento que dura 7 anosReprodução / Instagram

Publicado 25/08/2026 08:46 | Atualizado 25/08/2026 08:57

Em outra análise feita durante a consulta, o médico apontou que Thaís passou de 24% de gordura corporal, em março, para menos de 20%. Apesar de estar com mais peso, segundo ele, a diferença está relacionada ao aumento da massa muscular. "Então você está com mais volume de peso, mas é de músculo, com menos gordura", explicou.A influenciadora comemorou os resultados e contou que conseguiu flexibilizar a alimentação após um período de maiores restrições. "Hoje eu consigo comer um prato de arroz e feijão a quantidade que eu quero porque eu treino muito, eu preciso de energia, proteína, enfim", afirmou.Segundo Thaís, durante três anos ela manteve uma alimentação "completamente restrita" por acreditar que, mais adiante, conseguiria voltar a comer normalmente. Atualmente, além dos cuidados com a alimentação, ela contou que chega a treinar duas vezes por dia.A consulta também serviu para relembrar o início da transformação. Thaís contou que começou o acompanhamento após passar mal durante um show, quando David Brazil percebeu que ela não estava bem. Na época, segundo a influenciadora, ela havia tomado medicamentos para emagrecer porque queria perder peso antes de se casar com Ferrugem."Eu estava num show e o David Brazil me viu muito mal. Ele me viu assim sem vida, porque eu tinha tomado uns remédios loucos para emagrecer porque o Jheison me pediu em casamento e eu falei: 'Eu preciso casar magra'", relembrou. Thaís contou que estava vomitando e passando mal quando relatou a situação a David, que a colocou em contato com o médico responsável pelo acompanhamento.Ao falar sobre aquele período, o profissional afirmou que ela era sedentária e apresentava deficiência de massa muscular associada ao excesso de gordura. Thaís também recordou que, no início, tinha dificuldade até para realizar exercícios abdominais. "Demorei muito para conseguir definir meu abdômen porque eu realmente não tinha nada (...) Mas eu comecei e agora eu consigo fazer tudo que você me mandar fazer."Anos depois, ela afirma enxergar mudanças não somente estéticas. "Gente, ele mudou a minha vida no geral assim, qualidade de vida, a forma como eu cuido da saúde não só minha, da minha família, das crianças."Thaís também revelou planos de continuar trabalhando a definição corporal nos próximos meses. Durante a consulta, comentou que pretende reduzir o tamanho dos seios e afirmou que, por estar mais magra, sente que eles passaram a ficar mais evidentes.Na legenda da publicação, a influenciadora descreveu brevemente o processo vivido desde o início do acompanhamento. "7 anos de muita dedicação, foco, escolhas e, muitas vezes, de abrir mão do que eu queria naquele momento em prol da saúde e da qualidade de vida que tenho hoje", escreveu.Ela ainda agradeceu aos profissionais que participaram da transformação. "Vocês me ajudaram a conquistar a qualidade de vida que eu sempre sonhei em ter", completou.