Zé Felipe ironiza alianças de antigos relacionamentos - Reprodução / Instagram

Zé Felipe ironiza alianças de antigos relacionamentosReprodução / Instagram

Publicado 25/08/2026 08:01

Rio - Zé Felipe , de 28 anos, fez piada com a própria vida amorosa nesta segunda-feira (24) ao responder uma seguidora que pediu uma indicação de alianças para casamento. O sertanejo afirmou que talvez não fosse a melhor pessoa para dar o conselho e citou as joias escolhidas em relações anteriores.

"É moça, eu acho que não sou o cara para te dar essa dica, viu?", disse, aos risos. Na sequência, completou: "Marca aí as duas que eu dei, [porque] não deu certo".

A fala remete a dois relacionamentos de Zé Felipe que chegaram perto do altar ou foram oficializados. Antes de se casar com Virginia Fonseca, o filho de Leonardo ficou noivo da bailarina Isabella Arantes.

Isabella e Zé começaram a namorar em março de 2019. No fim daquele ano, o cantor fez o pedido de casamento, mas o relacionamento chegou ao fim no início de 2020.

Na época da separação, Isabella afirmou nas redes sociais que teria sido traída pelo artista. Ao responder uma internauta que comentou sobre a vida dela após o término, declarou: "Depois de ter levado uns chifres, é o mínimo que eu poderia fazer, né? Vamos brincar de vida, cada um cuidando da sua".

Meses depois, Zé Felipe assumiu o relacionamento com Virginia Fonseca. Os dois se casaram e tiveram três filhos: Maria Alice, de 5 anos, Maria Flor, de 3, e José Leonardo, de 2. O casamento chegou ao fim em 2025.

Depois da separação, o sertanejo também namorou Ana Castela. O romance foi oficializado por cerca de dois meses antes do término.

Solteiro, Zé Felipe voltou a chamar atenção nas redes sociais recentemente ao trocar follows com Cássia Lourenço, ex-namorada do jogador Éder Militão. Até o momento, nenhum dos dois confirmou envolvimento amoroso.