Breno Simões e Paula Amorim anunciaram chegada de Marina - Reprodução/Instagram

Breno Simões e Paula Amorim anunciaram chegada de Marina Reprodução/Instagram

Publicado 25/08/2026 15:00

Rio - Paula Amorim e Breno Simões usaram as redes sociais nesta terça-feira (25) para anunciar o nascimento de Marina, segunda filha do casal. A bebê veio ao mundo às 6h37 da segunda-feira (24), medindo 49 cm e pesando 3,29 kg.

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"Depois de tanto sonhar com esse momento, finalmente temos você nos nossos braços. Filha, você já era muito amada antes mesmo de chegar. Agora, nossa família está ainda mais completa. Bem-vinda ao mundo, Marina. Que privilégio sermos seus pais", celebraram.

Mãe de Theo, de 4 anos, Paula Amorim revelou que esperava mais um filho em abril, quando estava com cinco meses de gravidez. A demora no anúncio aconteceu após a ex-integrante do "BBB 18" sofrer três perdas gestacionais.

"A gente demorou um pouco mais para contar até para nos sentirmos mais seguros. E não foi só para vocês não, para família a gente também demorou, fomos contar só depois do primeiro [exame] morfológico", explicou na época.