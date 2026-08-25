Breno Simões e Paula Amorim anunciaram chegada de Marina Reprodução/Instagram
Nasce Marina, segunda filha de Paula Amorim e Breno Simões
Casal mostrou o rostinho da recém-nascida em publicação conjunta nas redes sociais nesta terça-feira (25)
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Luana Piovani mostra rosto após tratamento estético
Apresentadora falou sobre resultado de procedimento em publicação nas redes sociais, nesta terça-feira (25)
Sidney Sampaio e Luana Sales anunciam gravidez
Ator publicou registro do momento em que descobriu que será pai pela segunda vez
Marina Ruy Barbosa reage após comparações com Fernanda Torres
Atriz se manifestou sobre críticas ao jeito pausado de falar no 'Altas Horas'; assista o momento
Alana Ayoka expõe relacionamento tóxico e Evaldo Macarrão se manifesta
Artista relatou episódios de violência por parte do ex; ator informa que 'está adotando as providências cabíveis'
Patrícia Ramos compra carro de luxo: 'Mais uma conquista'
Influenciadora mostrou detalhes do veículo blindado e relembrou a compra de seu primeiro carro na mesma empresa
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