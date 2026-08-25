Rafael Cardoso refletiu sobre a paternidade e a importância de estar presente na vida dos filhos - Reprodução / Instagram

Rafael Cardoso refletiu sobre a paternidade e a importância de estar presente na vida dos filhosReprodução / Instagram

Publicado 25/08/2026 10:21







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"Paternidade me ensinou que o tempo tem outro valor quando é medido em presença", escreveu Rafael na legenda. Na sequência, ele destacou os momentos simples vividos ao lado da família. "Risadas, abraços, conversas, bagunça, pequenas coisas… dessas que parecem comuns até a gente entender que são justamente elas que um dia vão virar saudade."



O ator também falou sobre o impacto que os filhos têm em sua vida. "Ser pai é ter uma parte do coração andando fora do peito. É olhar para os filhos e perceber que existe algo muito maior do que nossas conquistas, nossos erros e até nossas dores: existe aquilo que deixamos neles", afirmou. "Paternidade me ensinou que o tempo tem outro valor quando é medido em presença", escreveu Rafael na legenda. Na sequência, ele destacou os momentos simples vividos ao lado da família. "Risadas, abraços, conversas, bagunça, pequenas coisas… dessas que parecem comuns até a gente entender que são justamente elas que um dia vão virar saudade."O ator também falou sobre o impacto que os filhos têm em sua vida. "Ser pai é ter uma parte do coração andando fora do peito. É olhar para os filhos e perceber que existe algo muito maior do que nossas conquistas, nossos erros e até nossas dores: existe aquilo que deixamos neles", afirmou.

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Para Rafael, o principal legado da paternidade está menos no que pode oferecer materialmente e mais na relação construída no dia a dia. "É aquilo que os filhos sentem quando ele está por perto. Segurança. Amor. Presença", escreveu.



Ele encerrou a reflexão destacando a importância do convívio familiar. "Família não precisa de momentos perfeitos. Precisa de pessoas verdadeiramente presentes. E esse final de semana eu estive exatamente onde queria estar."



A publicação recebeu mensagens de carinho. José de Abreu comentou: "Querido!", enquanto Fernando Torquatto reagiu com um coração.



Recentemente, Rafael passou 45 dias internado em uma clínica de reabilitação. Em entrevista ao "Domingo Espetacular", ele afirmou que, desta vez, considera ter iniciado de fato um processo de recuperação. "Primeira vez na minha vida eu realmente entrei em recuperação. Antes só fiquei sóbrio. Hoje eu estou em recuperação", declarou.



Na ocasião, o ator também falou sobre o medo de perder a relação com os filhos e o respeito das pessoas próximas. "Pensei que ia morrer sozinho, perder o respeito dos meus filhos e de todo mundo. Já tinha perdido o respeito por mim", afirmou.



Rafael é pai de Aurora e Valentim, do antigo casamento com Mari Bridi, e de Helena, fruto do relacionamento com Carol Ferraz.



*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa Para Rafael, o principal legado da paternidade está menos no que pode oferecer materialmente e mais na relação construída no dia a dia. "É aquilo que os filhos sentem quando ele está por perto. Segurança. Amor. Presença", escreveu.Ele encerrou a reflexão destacando a importância do convívio familiar. "Família não precisa de momentos perfeitos. Precisa de pessoas verdadeiramente presentes. E esse final de semana eu estive exatamente onde queria estar."A publicação recebeu mensagens de carinho. José de Abreu comentou: "Querido!", enquanto Fernando Torquatto reagiu com um coração.Recentemente, Rafael passou 45 dias internado em uma clínica de reabilitação. Em entrevista ao "Domingo Espetacular", ele afirmou que, desta vez, considera ter iniciado de fato um processo de recuperação. "Primeira vez na minha vida eu realmente entrei em recuperação. Antes só fiquei sóbrio. Hoje eu estou em recuperação", declarou.Na ocasião, o ator também falou sobre o medo de perder a relação com os filhos e o respeito das pessoas próximas. "Pensei que ia morrer sozinho, perder o respeito dos meus filhos e de todo mundo. Já tinha perdido o respeito por mim", afirmou.Rafael é pai de Aurora e Valentim, do antigo casamento com Mari Bridi, e de Helena, fruto do relacionamento com Carol Ferraz.