Dira Paes celebra protagonista em nova novela das 18hReprodução Instagram
Na trama, ela interpretará Rosenda, uma mulher que parte em busca do marido desaparecido e acaba descobrindo que ele decidiu abandoná-la para viver com outra pessoa. A personagem será o centro da história escrita por Mario Teixeira e dirigida artisticamente por Allan Fiterman.
Dira celebrou a oportunidade nas redes sociais e agradeceu aos responsáveis pela produção. "Tem uma mistura de Brasil que vai encantar. Obrigada, Mario Teixeira, pelo presente que é Rosenda, obrigada, Allan Fiterman, pela condução dessa história", escreveu.
A novela deve chegar à programação entre outubro e novembro, substituindo A Nobreza do Amor na faixa das seis.
De volta à televisão
Antes de assumir a protagonista de Lá na Minha Terra, Dira estava envolvida com a segunda temporada de Pablo e Luisão. A série de comédia, que teve a primeira temporada exibida na Globo após a novela das nove, voltará a contar com a atriz no elenco.
O novo folhetim marca o retorno de Dira às novelas depois de Três Graças e coloca a atriz novamente em um papel de destaque na teledramaturgia.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.