Dira Paes celebra protagonista em nova novela das 18h - Reprodução Instagram

Dira Paes celebra protagonista em nova novela das 18hReprodução Instagram

Publicado 25/08/2026 18:55 | Atualizado 25/08/2026 18:56

Rio - Dira Paes está pronta para voltar ao horário das seis em uma nova fase da carreira. Aos 57 anos, a atriz será a protagonista de Lá na Minha Terra , próxima novela da Globo, e falou sobre a expectativa de encarar o novo trabalho.

"Começar um trabalho é sempre um desafio, uma emoção diferente, uma alma nova que chega. Novos colegas, novos sotaques, novas memórias", declarou Dira.



Na trama, ela interpretará Rosenda, uma mulher que parte em busca do marido desaparecido e acaba descobrindo que ele decidiu abandoná-la para viver com outra pessoa. A personagem será o centro da história escrita por Mario Teixeira e dirigida artisticamente por Allan Fiterman.



Dira celebrou a oportunidade nas redes sociais e agradeceu aos responsáveis pela produção. "Tem uma mistura de Brasil que vai encantar. Obrigada, Mario Teixeira, pelo presente que é Rosenda, obrigada, Allan Fiterman, pela condução dessa história", escreveu.



A novela deve chegar à programação entre outubro e novembro, substituindo A Nobreza do Amor na faixa das seis.



De volta à televisão



Antes de assumir a protagonista de Lá na Minha Terra, Dira estava envolvida com a segunda temporada de Pablo e Luisão. A série de comédia, que teve a primeira temporada exibida na Globo após a novela das nove, voltará a contar com a atriz no elenco.



O novo folhetim marca o retorno de Dira às novelas depois de Três Graças e coloca a atriz novamente em um papel de destaque na teledramaturgia.