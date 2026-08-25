Luana Piovani realizou procedimento a laser no rostoReprodução/Instagram
"Não consigo rir. Fiz um laser ontem que meu dermato maravilhoso aqui de Portugal. Exatamente como da outra vez que fiz laser, eu não pergunto, confio no médico. Da outra vez, quando fiz a blefa (blefaroplastia, uma cirurgia plástica nas pálpebras), fiz um laser na cara, mas eu não sabia o que era", explicou.
Em experiência anterior, a apresentadora teria ficado com o rosto queimado. “Eu me lembro que acordei e eu estava com a cara preta. Eu olhei para a minha amiga, que estava comigo no quarto do hospital, e falei: 'Amiga, ele passou alguma coisa no meu rosto? Algum produto, alguma maquiagem?'. Minha amiga, me olhando de rabo de olho, fez assim: 'Não, amiga, essa sua cara está queimada assim mesmo'. Aí que fui entender que era praticamente colocar minha cara na lava. Esse que fiz ontem é colocar a cara no chapisco. Fiz ontem e está saindo tudo, mas é uma sensação estranha de libélula saindo do casulo", disse.
Piovani, ainda, revelou que não deve estar com a pele bonita para o seu aniversário de 50 anos, que acontece no dia 29 de agosto. "É hilário eu acordar assim hoje sem saber que eu ia saber que ia passar por isso. Vou hoje ao shopping comprar as coisas que faltam assim, com essa carinha de 100 anos”.
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