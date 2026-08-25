Alana Ayoka fala sobre relacionamento abusivo; Evaldo Macarrão se manifesta - Reprodução do Instagram / Marilha Galla / Divulgação

Alana Ayoka fala sobre relacionamento abusivo; Evaldo Macarrão se manifestaReprodução do Instagram / Marilha Galla / Divulgação

Publicado 25/08/2026 12:53 | Atualizado 25/08/2026 13:07

Rio - Alana Ayoka desabafou recentemente, por meio do Instagram, sobre um relacionamento abusivo que viveu entre 2019 e 2023. Em um longo vídeo, a atriz mencionou episódios de manipulação e agressões físicas por parte do ex-parceiro. Apesar de ela não ter revelado o nome da pessoa, internautas apontaram o ator Evaldo Macarrão , que interpretou Agildo Bará em "Coração Acelerado".

"Eu sofri um relacionamento abusivo durante quatro anos da minha vida... Começou com violência psicológica, depois evoluiu para gritos e agressividade, até chegar à agressão física", disse Alana.

Em seguida, ela recordou o início do relacionamento. "Nos primeiros seis meses foi tudo lindo, até porque eu estava convivendo com uma pessoa que tem um posicionamento muito forte em relação à mulher. Fala que cresceu com mulheres, o quanto respeita as mulheres, então nunca achei que uma situação como essa iria chegar até mim."

O primeiro impacto negativo ocorreu quando ele contou que havia descoberto ser pai de uma criança. "Ele me fazia acreditar que eu estava sendo preconceituosa pelo fato de não aceitar que ele tivesse um filho, quando, na verdade, eu estava mal e sofrendo porque ele tinha quebrado minha confiança..."

De acordo com Alana, o ex passou a tentar aproximar a criança do convívio do casal. "Comecei a sofrer mais. Eu tinha muitas crises de ansiedade, ele continuava gritando muito comigo, me xingava de tudo que é nome que você possa imaginar para colocar uma mulher para baixo. Eu não tinha mais forças."

A artista contou que o homem começou a pagar a sua terapia com o intuito de evitar que ela falasse sobre a relação dos dois para ninguém. Alana disse que entrou em depressão, passou a tomar medicação e relatou que no período da pandemia conviveu "dia e noite com muita violência."

"A pessoa propositalmente me fragilizou mentalmente para se sentir melhor.... Passei a ter um medo irracional dele. Ele gritava muito, era o grito de alguém com raiva", lembrou.

Com o passar do tempo, Alana se afastou dos amigos e não conseguia contar aos familiares sobre o relacionamento abusivo. "A gente brigava toda semana... Ele saía à tarde e só voltava duas, três horas da manhã, bêbado. Não levava chave para voltar, perturbando minha cabeça, me acordando." Ela também expôs que era chamada de 'burra' e que parou de fazer as coisas que gostava devido às microviolências.

Ainda durante o relato, a artista citou que foi alvo de violência física. "Eu não sabia mais o que era agressão física... Quando eu fui empurrada duas vezes, eu não achei que era agressão física, quando ele entortou minha mão, saiu me arrastando pela casa para arrumar minhas coisas para que eu fosse embora de madrugada, tapa no braço, e eu não achei que era agressão física."

Na legenda, a atriz escreveu: "Cuidado com quem vocês admiram, cuidado com quem vocês acham que nunca seriam capazes de fazer tais coisas. Eu fui vítima de um monstro exatamente assim, que é super admirado por aí, escondido atrás de um personagem gentil e amoroso para que as pessoas nunca desconfiem da farsa que ele é. Escondido atrás de mentiras, discursos politizados de poder e força feminina e, principalmente, dos homens que o protegem."

Confira o relato completo:







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Evaldo Macarrão se manifesta

Evaldo Macarrão se manifestou sobre o caso em nota enviada ao DIA, nesta terça-feira, por meio de sua assessoria de imprensa. "Em razão das recentes publicações que vêm circulando nas redes sociais, o ator Evaldo Macarrão informa que, neste momento, opta por não comentar o conteúdo divulgado", diz o comunicado.



"Ressalta-se que, na publicação original que deu origem às recentes repercussões, o nome do ator não é mencionado. Eventuais associações e acusações posteriormente realizadas por terceiros estão sendo analisadas pelas vias adequadas e sua equipe jurídica já está adotando as providências cabíveis. O ator repudia toda e qualquer forma de violência, especialmente a violência contra a mulher, e reafirma seu compromisso com o respeito, a dignidade e a integridade de todas as pessoas," conclui.