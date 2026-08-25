Thais Carla estreia série sobre emagrecimento no ’Hoje em Dia’ - Divulgação / Record

Thais Carla estreia série sobre emagrecimento no ’Hoje em Dia’Divulgação / Record

Publicado 25/08/2026 12:31

Rio - Thais Carla , de 34 anos, estreia, nesta quarta-feira (26), a série especial "Além do Peso", no "Hoje em Dia", da Record. Ao longo de três episódios, a influenciadora compartilha a própria experiência com a obesidade e acompanha histórias de pessoas que buscaram diferentes alternativas para mudar a relação com o peso e a saúde.

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Thais também estará ao vivo no palco da atração, ao lado de Celso Zucatelli, Ana Hickmann e Renata Alves, para contar como foram as gravações e acompanhar as experiências apresentadas pela série.



Durante os episódios, a influenciadora conversa com Zucatelli sobre o que a levou a mudar de hábitos, emagrecer e decidir pela cirurgia bariátrica. Thais também estará ao vivo no palco da atração, ao lado de Celso Zucatelli, Ana Hickmann e Renata Alves, para contar como foram as gravações e acompanhar as experiências apresentadas pela série.Durante os episódios, a influenciadora conversa com Zucatelli sobre o que a levou a mudar de hábitos, emagrecer e decidir pela cirurgia bariátrica.

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A produção acompanha três trajetórias de emagrecimento: Matheus, que perdeu 100 kg com alimentação e exercícios; Carol, que eliminou mais de 40 kg com o uso de canetas emagrecedoras; e Andrea, que perdeu 60 kg após uma cirurgia bariátrica.

*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa