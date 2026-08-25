Rio - Thais Carla, de 34 anos, estreia, nesta quarta-feira (26), a série especial "Além do Peso", no "Hoje em Dia", da Record. Ao longo de três episódios, a influenciadora compartilha a própria experiência com a obesidade e acompanha histórias de pessoas que buscaram diferentes alternativas para mudar a relação com o peso e a saúde.
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Thais também estará ao vivo no palco da atração, ao lado de Celso Zucatelli, Ana Hickmann e Renata Alves, para contar como foram as gravações e acompanhar as experiências apresentadas pela série.
Durante os episódios, a influenciadora conversa com Zucatelli sobre o que a levou a mudar de hábitos, emagrecer e decidir pela cirurgia bariátrica.
A produção acompanha três trajetórias de emagrecimento: Matheus, que perdeu 100 kg com alimentação e exercícios; Carol, que eliminou mais de 40 kg com o uso de canetas emagrecedoras; e Andrea, que perdeu 60 kg após uma cirurgia bariátrica.
*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa