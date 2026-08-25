Mau Mau se encanta por Felipe em ?Quem Ama Cuida? - Beatriz Damy / TV Globo

Mau Mau se encanta por Felipe em ?Quem Ama Cuida?Beatriz Damy / TV Globo

Publicado 25/08/2026 08:14 | Atualizado 25/08/2026 08:15

Rio - Os caminhos de Mau Mau (João Victor Gonçalves) e Felipe (Pietro Antonelli) voltam a se cruzar no capítulo previsto para ir ao ar nesta terça-feira (25), em "Quem Ama Cuida", da TV Globo. Depois de se encontrarem na clínica de estética de Rafael (João Vitor Silva) e César (Rainer Cadete), os dois vão se ver na escola de dança de Dora (Mariana Ximenes).

fotogaleria

Tudo acontece quando Carolina (Mah Duarte) convence o irmão, Felipe, a experimentar as aulas com Patrick (Igor Rickli). Durante a atividade, Mau Mau chega para entregar flores a Dora e observa os alunos dançando. É neste momento que Felipe cruza o olhar com o do irmão de Adriana (Leticia Colin) e o cumprimenta. Mau Mau retribui o gesto, encantado.

O filho de Elisa (Isabela Garcia) enxergará na escola de dança uma oportunidade de se aproximar de Felipe. Ao final da aula, o jovem é convidado a se juntar a Felipe, Carolina e Patrick em uma ida à pizzaria, onde será acolhido pelo grupo. Na ocasião, o rapaz recebe do professor uma oferta de bolsa para dançar.

Já nos próximos capítulos do folhetim de Walcyr Carrasco e Claudia Souto, o neto de Otoniel (Tony Ramos) revelará para Dafne (Arlyane Carvalho) que está gostando de Felipe

DIA, falou sobre os novos sobre os novos desdobramentos do personagem, que enfrenta um processo de autodescoberta em relação à sexualidade, enquanto é alvo do preconceito do avô Otoniel (Tony Ramos), e revelou se o amor e a doçura de Mau Mau farão o familiar rever a homofobia. "Tenho certeza que sim! O amor sempre pode vencer qualquer barreira, e o Mau Mau ama muito esse avô e esse avô ama muito o Mau Mau… acredito que ele vai mudar!" Em entrevista recente ao João Victor falou sobre os novos sobre os novos desdobramentos do personagem, que enfrenta um processo de autodescoberta em relação à sexualidade, enquanto é alvo do preconceito do avô Otoniel (Tony Ramos), e revelou se o amor e a doçura de Mau Mau farão o familiar rever a homofobia. "Tenho certeza que sim! O amor sempre pode vencer qualquer barreira, e o Mau Mau ama muito esse avô e esse avô ama muito o Mau Mau… acredito que ele vai mudar!"



