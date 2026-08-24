Tatiana Tiburcio interpreta Rosa em Quem Ama Cuida - Manoella Mello / TV Globo

Tatiana Tiburcio interpreta Rosa em Quem Ama CuidaManoella Mello / TV Globo

Publicado 24/08/2026 05:00

Rio - Em meio ao trabalho como cozinheira na mansão de Pilar (Isabel Teixeira), Rosa, vivida por Tatiana Tiburcio, encontra tempo para exercer uma outra grande função na novela "Quem Ama Cuida" , da TV Globo: ser uma boa amiga e mãe. Na trama, ela é grande conselheira de Elisa (Isabela Garcia), aliada de Adriana (Leticia Colin) no plano de vingança da fisioterapeuta contra a família Brandão e se preocupa com o relacionamento tóxico da filha Elenice (Mariana Sena) com Tom (Allan Souza Lima).

fotogaleria

"A Rosa é esse porto seguro para muitos personagens e imagino que eu também possa ser o porto seguro para muita gente. Eu me sinto muito feliz quando posso dar um conselho, receber as pessoas com suas questões. É muito bom quando tenho o que dizer para aliviar, amenizar e aquietar o coração de quem me procura, de quem pede abrigo, de quem pede ajuda", diz Tatiana.

A postura forte e digna da cozinheira se assemelha com à da atriz. "É bola para cima, bola para frente, vamos resolver, sejamos objetivos, vamos procurar uma solução. Então, isso me dá muito orgulho e alegria. Para construir as várias camadas da personagem, a artista não precisou ir longe: buscou referências em sua própria história. "Ela reflete a energia, o universo e o posicionamento de mulheres como a minha mãe, minhas tias e tantas outras mulheres que conheço e que me cercaram."

Em capítulos recentes, Rosa intimidou Pilar ao revelar que sabe um segredo envolvendo a paternidade de Brigitte. Tatiana despista quando é questionada sobre esse mistério envolvendo a vilã, mas adianta uma reviravolta na trama: "Não posso dar esse spoiler. Mas posso dizer que vai ser um plot twist e tanto."

Peça-chave no plano de vingança de Adriana contra a irmã de Arthur (Antonio Fagundes), a atriz diz que a parceria entre as personagens lhe deixa feliz. "É a possibilidade de fazer justiça... Eu fico muito ansiosa para receber as cenas e ver de que forma eu posso participar ativamente dessa transformação."

E esse acerto de contas da fisioterapeuta deve chegar em Tom, genro de Rosa, em um momento da trama, já que o marido de Elenice prestou um depoimento falso contra a mocinha no julgamento dela. A artista almeja que a cozinheira participe deste momento. "Acho que o que eu mais gostaria de ver era a Rosa exercendo o seu desejo mais profundo: dar uma bela surra nesse Tom, que está merecendo", confessa.

E por falar sobre Tom, a funcionária da mansão de Pilar vive alertando a filha sobre os traços tóxicos do marido, mas respeita o espaço dela. "Eu enxergo a postura da Rosa como sensata, de alguém que respeita e entende que, apesar de a Elenice ser filha dela, ela já tem a própria vida. Ela já é mãe, esposa, tem a sua independência. Então, a Rosa respeita muito isso. Ela respeita o outro, os limites e os direitos do outro."

Esse respeito, por sua vez, pode ter prazo de validade. "Uma hora ou outra, ou melhor, em breve, esse limite vai se apresentar ali. Mas, por enquanto, é isso: respeitar o espaço e as decisões da Elenice. E eu superapoio, porque acho que é assim que tem que ser. A gente não vive a vida do outro pelo outro. As escolhas são individuais, porque os compromissos, os resultados e as consequências também são."

Além de sua força, Rosa chama a atenção pelo visual e por sua autoestima elevada. "Ela é super bem resolvida, com o seu corpo, seus desejos e as suas vontades. É muito vaidosa, e eu acho que é assim que tem que ser. Eu não sou tão vaidosa quanto ela, não, mas me divirto e me inspiro também nessa positividade, nessa autoestima, nessa autovalorização, nessa pessoa que se ama com todas as suas qualidades e defeitos. Então, ela se ama, se respeita, se valoriza, e eu me inspiro muito nisso também."

Depois de incentivar Elisa a encontrar Enéas (Glicério do Rosário) e alertar Tilde (Luana Martau) sobre o interesse de Edvaldo (Guilherme Piva), Tatiana torce por um par romântico para Rosa. "Ela está sendo cupida, arranjando casamento para todo mundo, está faltando o chocolatinho cremoso dela. Já cantei essa bola em uma conversa com a Elisa. Já joguei que, daqui a pouco, vai ter que surgir alguém, porque estou à procura do meu chocolatinho cremoso. Espero que ele chegue logo. Estou na torcida, dedinhos cruzados."



