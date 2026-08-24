Rio - Em meio ao trabalho como cozinheira na mansão de Pilar (Isabel Teixeira), Rosa, vivida por Tatiana Tiburcio, encontra tempo para exercer uma outra grande função na novela "Quem Ama Cuida", da TV Globo: ser uma boa amiga e mãe. Na trama, ela é grande conselheira de Elisa (Isabela Garcia), aliada de Adriana (Leticia Colin) no plano de vingança da fisioterapeuta contra a família Brandão e se preocupa com o relacionamento tóxico da filha Elenice (Mariana Sena) com Tom (Allan Souza Lima).
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"A Rosa é esse porto seguro para muitos personagens e imagino que eu também possa ser o porto seguro para muita gente. Eu me sinto muito feliz quando posso dar um conselho, receber as pessoas com suas questões. É muito bom quando tenho o que dizer para aliviar, amenizar e aquietar o coração de quem me procura, de quem pede abrigo, de quem pede ajuda", diz Tatiana.
A postura forte e digna da cozinheira se assemelha com à da atriz. "É bola para cima, bola para frente, vamos resolver, sejamos objetivos, vamos procurar uma solução. Então, isso me dá muito orgulho e alegria. Para construir as várias camadas da personagem, a artista não precisou ir longe: buscou referências em sua própria história. "Ela reflete a energia, o universo e o posicionamento de mulheres como a minha mãe, minhas tias e tantas outras mulheres que conheço e que me cercaram."
Em capítulos recentes, Rosa intimidou Pilar ao revelar que sabe um segredo envolvendo a paternidade de Brigitte. Tatiana despista quando é questionada sobre esse mistério envolvendo a vilã, mas adianta uma reviravolta na trama: "Não posso dar esse spoiler. Mas posso dizer que vai ser um plot twist e tanto."
Peça-chave no plano de vingança de Adriana contra a irmã de Arthur (Antonio Fagundes), a atriz diz que a parceria entre as personagens lhe deixa feliz. "É a possibilidade de fazer justiça... Eu fico muito ansiosa para receber as cenas e ver de que forma eu posso participar ativamente dessa transformação."
E esse acerto de contas da fisioterapeuta deve chegar em Tom, genro de Rosa, em um momento da trama, já que o marido de Elenice prestou um depoimento falso contra a mocinha no julgamento dela. A artista almeja que a cozinheira participe deste momento. "Acho que o que eu mais gostaria de ver era a Rosa exercendo o seu desejo mais profundo: dar uma bela surra nesse Tom, que está merecendo", confessa.
E por falar sobre Tom, a funcionária da mansão de Pilar vive alertando a filha sobre os traços tóxicos do marido, mas respeita o espaço dela. "Eu enxergo a postura da Rosa como sensata, de alguém que respeita e entende que, apesar de a Elenice ser filha dela, ela já tem a própria vida. Ela já é mãe, esposa, tem a sua independência. Então, a Rosa respeita muito isso. Ela respeita o outro, os limites e os direitos do outro."
Esse respeito, por sua vez, pode ter prazo de validade. "Uma hora ou outra, ou melhor, em breve, esse limite vai se apresentar ali. Mas, por enquanto, é isso: respeitar o espaço e as decisões da Elenice. E eu superapoio, porque acho que é assim que tem que ser. A gente não vive a vida do outro pelo outro. As escolhas são individuais, porque os compromissos, os resultados e as consequências também são."
Além de sua força, Rosa chama a atenção pelo visual e por sua autoestima elevada. "Ela é super bem resolvida, com o seu corpo, seus desejos e as suas vontades. É muito vaidosa, e eu acho que é assim que tem que ser. Eu não sou tão vaidosa quanto ela, não, mas me divirto e me inspiro também nessa positividade, nessa autoestima, nessa autovalorização, nessa pessoa que se ama com todas as suas qualidades e defeitos. Então, ela se ama, se respeita, se valoriza, e eu me inspiro muito nisso também."
Depois de incentivar Elisa a encontrar Enéas (Glicério do Rosário) e alertar Tilde (Luana Martau) sobre o interesse de Edvaldo (Guilherme Piva), Tatiana torce por um par romântico para Rosa. "Ela está sendo cupida, arranjando casamento para todo mundo, está faltando o chocolatinho cremoso dela. Já cantei essa bola em uma conversa com a Elisa. Já joguei que, daqui a pouco, vai ter que surgir alguém, porque estou à procura do meu chocolatinho cremoso. Espero que ele chegue logo. Estou na torcida, dedinhos cruzados."