Rio - Otaviano Costa, de 53 anos, ficou de fora da primeira apresentação da "Dança dos Famosos", quadro do "Domingão com Huck", neste domingo (23), depois de se lesionar em um dos ensaios. O apresentador falou sobre o ocorrido e, depois, da plateia, conferiu a performance dos colegas do grupo C, formado por Breno Ferreira, Giovana Cordeiro e Kenya Sade.
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"No terceiro dia de ensaio esse 53 (em referência a idade dele) puxou a panturrilha. Não aguentei. Deu uma puxada, uma fisgada. Hoje, por precaução, não vou fazer para não correr o risco de ficar fora dessa competição tão linda. Vim aqui para vibrar com o grupo C e com vocês todos aqui", afirmou Otaviano.
Em seguida, o momento em que o marido de Flávia Alessandra se lesionou foi exibido no programa.