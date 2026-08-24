Otaviano Costa durante o ’Domingão com Huck’ - Reprodução de vídeo / TV Globo

Otaviano Costa durante o ’Domingão com Huck’Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 24/08/2026 06:33 | Atualizado 24/08/2026 10:34

Rio - Otaviano Costa, de 53 anos, ficou de fora da primeira apresentação da "Dança dos Famosos", quadro do "Domingão com Huck", neste domingo (23), depois de se lesionar em um dos ensaios. O apresentador falou sobre o ocorrido e, depois, da plateia, conferiu a performance dos colegas do grupo C, formado por Breno Ferreira, Giovana Cordeiro e Kenya Sade.

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"No terceiro dia de ensaio esse 53 (em referência a idade dele) puxou a panturrilha. Não aguentei. Deu uma puxada, uma fisgada. Hoje, por precaução, não vou fazer para não correr o risco de ficar fora dessa competição tão linda. Vim aqui para vibrar com o grupo C e com vocês todos aqui", afirmou Otaviano.

Em seguida, o momento em que o marido de Flávia Alessandra se lesionou foi exibido no programa.

Otaviano Costa DEIXOU a competição e o grupo C vem pra pista com menos um #DançaDosFamosos #Domingão #TVGlobo pic.twitter.com/tIUsa4iDIz — TV Globo (@tvglobo) August 23, 2026

No palco, os competidores dançaram o ritmo do pagodão baiano. Devido a ausência de Otaviano, o grupo C, que brilhou ao som da música "Rebolation", sofreu alguns descontos na pontuação.