Mariana Ximenes durante o 'Domingão com Huck' - Reprodução de vídeo / TV Globo

Mariana Ximenes durante o 'Domingão com Huck'Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 24/08/2026 08:11 | Atualizado 24/08/2026 10:38

Rio - Intérprete de Dora em "Quem Ama Cuida" , Mariana Ximenes participou do "Domingão com Huck" como jurada do quadro" Dança dos Famosos", neste domingo (23). Em um momento do programa, a atriz foi flagrada pelo apresentador Luciano Huck enquanto trocava mensagens com o namorado, Tiago Pessôa.

"A gente quer saber com quem você estava falando na hora que a gente estava voltando do break", disse Luciano. Mariana confessou: "Meu namorado". O apresentador quis saber mais detalhes da conversa. "O que você escreveu para ele no meio do programa? 'Amor, estou com saudades'?".

A artista negou: "Não. Eu estava nervosa, porque ele está pegando o avião. Eu perguntei se estava tudo bem e ele falou que talvez o voo não saia, então fiquei nervosa". Luciano perguntou: "Ele está vindo para cá para te encontrar?". A loira confirmou: "É, ele mora nos Estados Unidos."

Homenagem

Na atração, Mariana também falou sobre a morte de Laura Cardoso Glória Menezes, na última semana, e se emocionou. "Eu brinquei que 'perdi duas avós' ao mesmo tempo, duas avós artísticas, dois ícones, duas grandes damas da dramaturgia brasileira e fizeram história na cultura do nosso país. Eu tive a honra de trabalhar com as duas em projetos longos e elas, realmente, se tornaram família", afirmou.

Ela também lembrou que soube do falecimento das atrizes durante uma gravação da novela com Flávia Alessandra. "Me deu uma crise de choro. Não consegui mais gravar, mas ao mesmo tempo eu estava no espaço delas, exercendo o ofício que elas exerceram e me ensinaram. Eu entendi que, no dia da partida das duas, elas renasceram em mim de novo e vão renascer em cada atriz que começar de novo."