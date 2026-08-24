Mariana Ximenes durante o 'Domingão com Huck'Reprodução de vídeo / TV Globo
Mariana Ximenes se emocionau ao falar das gigantes, Glória Menezes e Laura Cardoso #Domingão #TVGlobo pic.twitter.com/vEuwiPoC2O— TV Globo (@tvglobo) August 23, 2026
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