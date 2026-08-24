Paula Valdez, jornalista da Band, criticou a ausência de Lula, Flávio Bolsonaro e Romeu Zema no primeiro debate entre candidatos à Presidência da República - Reprodução / Band

Paula Valdez, jornalista da Band, criticou a ausência de Lula, Flávio Bolsonaro e Romeu Zema no primeiro debate entre candidatos à Presidência da RepúblicaReprodução / Band

Publicado 24/08/2026 11:42

Rio - Paula Valdez, de 47 anos, criticou a ausência de Lula (PT), Flávio Bolsonaro (PL) e Romeu Zema (Novo) no primeiro debate entre candidatos à Presidência da República, realizado pela Band neste domingo (23). Durante a cobertura na BandNews TV, a jornalista afirmou ter se sentido "completamente desrespeitada" diante do trabalho realizado pela equipe para a organização do encontro.

EITA! Jornalista Paula Valdez diz se sentir “completamente desrespeitada” pela ausência de Lula, Flávio Bolsonaro e Romeu Zema no debate da Band e relembra que a data do evento foi alterada para permitir a participação do petista. pic.twitter.com/aXWEQUGY67 — République (@republiqueBRA) August 24, 2026

"Eu me sinto, como jornalista, completamente desrespeitada por esses candidatos, porque é trabalho, né? É um trabalho que tá sendo feito desde o início do ano", afirmou. Paula destacou que as equipes das campanhas participaram das reuniões que definiram as regras do debate e que até a data do encontro chegou a ser modificada após um pedido feito por um dos candidatos.



A apresentadora também criticou o impacto das ausências sobre os profissionais envolvidos na cobertura. "É como se eles achassem que o nosso trabalho como jornalista aqui é brincadeira. Mas não, não é brincadeira não", declarou.