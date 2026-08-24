Paula Valdez, jornalista da Band, criticou a ausência de Lula, Flávio Bolsonaro e Romeu Zema no primeiro debate entre candidatos à Presidência da RepúblicaReprodução / Band

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Carolina Irigoyen
Rio - Paula Valdez, de 47 anos, criticou a ausência de Lula (PT), Flávio Bolsonaro (PL) e Romeu Zema (Novo) no primeiro debate entre candidatos à Presidência da República, realizado pela Band neste domingo (23). Durante a cobertura na BandNews TV, a jornalista afirmou ter se sentido "completamente desrespeitada" diante do trabalho realizado pela equipe para a organização do encontro.
"Eu me sinto, como jornalista, completamente desrespeitada por esses candidatos, porque é trabalho, né? É um trabalho que tá sendo feito desde o início do ano", afirmou. Paula destacou que as equipes das campanhas participaram das reuniões que definiram as regras do debate e que até a data do encontro chegou a ser modificada após um pedido feito por um dos candidatos.

A apresentadora também criticou o impacto das ausências sobre os profissionais envolvidos na cobertura. "É como se eles achassem que o nosso trabalho como jornalista aqui é brincadeira. Mas não, não é brincadeira não", declarou.
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Para Paula, a decisão dos candidatos também atingiu diretamente o público. "É um desrespeito com a sociedade, com o eleitor, com a gente como jornalista, o nosso trabalho de todos os dias aqui", disse. Ao final do desabafo, ela ironizou a situação: "Parafraseando o presidente que não vai aparecer: 'Nunca antes na história deste país'".

A comentarista política Deysi Cioccari reforçou a crítica e afirmou que candidatos que buscam governar o país precisam se submeter ao contraditório. "Nunca antes na história deste país esses candidatos fugiram de forma tão covarde do debate", declarou.

Nas redes sociais, Paula voltou a se posicionar sobre o assunto. "Para quem não foge de debate. Para quem tem coragem. Para quem respeita o eleitor. Para quem respeita o trabalho de jornalista. Para quem respeita todos aqueles que trabalham há meses para esse debate (...) O debate está no ar!", escreveu.

O encontro contou com Ronaldo Caiado (PSD), Renan Santos (Missão) e Augusto Cury (Avante). Lula da Silva, Flávio Bolsonaro e Zema haviam sido convidados, mas não compareceram. Segundo o material, a campanha petista justificou a ausência do presidente pela insatisfação com o formato e com a presença de Renan Santos. Zema havia confirmado participação, mas desistiu em cima da hora.

*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa