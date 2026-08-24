Paula Valdez, jornalista da Band, criticou a ausência de Lula, Flávio Bolsonaro e Romeu Zema no primeiro debate entre candidatos à Presidência da RepúblicaReprodução / Band
EITA! Jornalista Paula Valdez diz se sentir “completamente desrespeitada” pela ausência de Lula, Flávio Bolsonaro e Romeu Zema no debate da Band e relembra que a data do evento foi alterada para permitir a participação do petista. pic.twitter.com/aXWEQUGY67— République (@republiqueBRA) August 24, 2026
A apresentadora também criticou o impacto das ausências sobre os profissionais envolvidos na cobertura. "É como se eles achassem que o nosso trabalho como jornalista aqui é brincadeira. Mas não, não é brincadeira não", declarou.
Para Paula, a decisão dos candidatos também atingiu diretamente o público. "É um desrespeito com a sociedade, com o eleitor, com a gente como jornalista, o nosso trabalho de todos os dias aqui", disse. Ao final do desabafo, ela ironizou a situação: "Parafraseando o presidente que não vai aparecer: 'Nunca antes na história deste país'".
A comentarista política Deysi Cioccari reforçou a crítica e afirmou que candidatos que buscam governar o país precisam se submeter ao contraditório. "Nunca antes na história deste país esses candidatos fugiram de forma tão covarde do debate", declarou.
Nas redes sociais, Paula voltou a se posicionar sobre o assunto. "Para quem não foge de debate. Para quem tem coragem. Para quem respeita o eleitor. Para quem respeita o trabalho de jornalista. Para quem respeita todos aqueles que trabalham há meses para esse debate (...) O debate está no ar!", escreveu.
O encontro contou com Ronaldo Caiado (PSD), Renan Santos (Missão) e Augusto Cury (Avante). Lula da Silva, Flávio Bolsonaro e Zema haviam sido convidados, mas não compareceram. Segundo o material, a campanha petista justificou a ausência do presidente pela insatisfação com o formato e com a presença de Renan Santos. Zema havia confirmado participação, mas desistiu em cima da hora.
*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa