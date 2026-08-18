Renan Santos participou do evento 'Encontro com Presidenciáveis' em Brasília nesta terça-feira - Aluizio Almeida / MBL

Renan Santos participou do evento 'Encontro com Presidenciáveis' em Brasília nesta terça-feiraAluizio Almeida / MBL

Publicado 18/08/2026 15:00 | Atualizado 18/08/2026 15:03

O candidato do partido Missão à Presidência da República, Renan Santos , afirmou que defende o fim da Justiça do Trabalho no Brasil e disse que as questões podem ser resolvidas no âmbito da Justiça Cível. As declarações ocorreram nesta terça-feira, 18, durante o evento "Encontro com Presidenciáveis - Diálogo pelo Futuro do Brasil", promovido pela União Nacional de Entidades do Comércio e Serviços (Unecs), em Brasília.

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Na ocasião, Santos defendeu uma "reforma trabalhista decente", disse que há uma legislação trabalhista "inadequada" no Brasil e uma lógica "perversa" da Justiça do Trabalho, com "proteções desnecessárias" e geração de "tensão" entre patrões e empregados



"Nós temos que falar de maneira aberta. A CLT já deu, já era", declarou o candidato. "Acabar com a Justiça do Trabalho, porque as relações entre civis têm que ser tratadas na Justiça Cível", disse.



Em seguida, Santos criticou o fim da escala 6x1. "Eu fui o único candidato que discursou contra essa maluquice."



À imprensa, após a sua participação no evento, Santos voltou a falar sobre o fim da Justiça do Trabalho. "Relações entre privados se resolvem na Justiça Cível. Se você tem um problema de um salário não pago, se resolve na Justiça Cível."



O candidato criticou ainda os gastos com a Justiça do Trabalho. "Nós criamos uma Justiça que custa mais caro que os próprios resultados dela", disse ainda.



Questionado sobre dar fim à CLT, Santos afirmou que vai "discutir se vai ter a CLT, somada com outros modelos", e mencionou a criação de uma alternativa que aumente a base de pessoas formalizadas, como os microempreendedores individuais (MEIs). Na ocasião, Santos defendeu uma "reforma trabalhista decente", disse que há uma legislação trabalhista "inadequada" no Brasil e uma lógica "perversa" da Justiça do Trabalho, com "proteções desnecessárias" e geração de "tensão" entre patrões e empregados"Nós temos que falar de maneira aberta. A CLT já deu, já era", declarou o candidato. "Acabar com a Justiça do Trabalho, porque as relações entre civis têm que ser tratadas na Justiça Cível", disse.Em seguida, Santos criticou o fim da escala 6x1. "Eu fui o único candidato que discursou contra essa maluquice."À imprensa, após a sua participação no evento, Santos voltou a falar sobre o fim da Justiça do Trabalho. "Relações entre privados se resolvem na Justiça Cível. Se você tem um problema de um salário não pago, se resolve na Justiça Cível."O candidato criticou ainda os gastos com a Justiça do Trabalho. "Nós criamos uma Justiça que custa mais caro que os próprios resultados dela", disse ainda.Questionado sobre dar fim à CLT, Santos afirmou que vai "discutir se vai ter a CLT, somada com outros modelos", e mencionou a criação de uma alternativa que aumente a base de pessoas formalizadas, como os microempreendedores individuais (MEIs).

''Alcolumbre tem empresários como escravos, sem compromisso com setores produtivos''



Renan Santos também afirmou que o presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), "não tem compromisso com os setores produtivos".



Na ocasião, Santos disse que o Congresso Nacional age como "covarde" em relação à proposta do fim da escala 6x1 e defendeu reformas estruturantes nas áreas trabalhista e previdenciária, além de desindexação do salário mínimo e cortes em benefícios sociais.



O candidato defendeu a união entre os setores produtivos por um "pacto" por um País mais produtivo. "Ou o Brasil produtivo ganha e a gente passa todas as reformas estruturantes, ou a gente vai ser governado pelos políticos dos Estados menos produtivos do Brasil, que não estão ligando para nada."



Santos continuou: "Vocês são governados pelo Alcolumbre, do Amapá, um Estado que não tem geração de emprego, um Estado, acho que é o mais violento do Brasil hoje. Ele manda em todos vocês que estão gerando emprego. Vocês são escravos do Alcolumbre".



O candidato disse ainda que, embora os empresários "paguem a banda", é o presidente do Congresso e "políticos corruptos" que, segundo ele, "escolhem a música".



"É uma vergonha, porque quem paga a banda escolhe a música. Vocês pagam a banda, por que o Alcolumbre escolhe a música? Por que os políticos corruptos dos Estados que não estão preocupados com agenda de competitividade escolhem o destino do Brasil?"

Defesa da redução da maioridade penal para quem cometer crimes violentos

Renan Santos também defendeu o fim da maioridade penal para crimes hediondos e a redução para 14 anos da maioridade penal para crimes violentos.



"Todos os crimes violentos vão ter redução da maioridade penal, e crimes hediondos não têm idade penal", disse Santos a jornalistas. "Se um garoto de 12 anos estuprou alguém e levou essa pessoa a morrer, ele será julgado."



Fazenda



No mesmo evento, o candidato afirmou que já escolheu o seu ministro da Fazenda, mas declarou que o anúncio do seu nome será realizado na semana que vem.



A jornalistas, Renan Santos defendeu cortes de R$ 200 bilhões anuais, por meio de redução em supersalários e em renúncias tributárias, desindexação do salário mínimo e desvinculação de pisos constitucionais da saúde e da educação, entre outras medidas.



Segundo o deputado federal Kim Kataguiri (Missão-SP), um dos nomes da equipe econômica é Paulo Bijos, ex-Ministério do Planejamento e Orçamento.