Marina participou de ato com Haddad e Simone TebetReprodução / Instagram
Marina afirma que participava de uma caminhada no centro de São Paulo quando se afastou um pouco do grupo, evitando a aglomeração. Ao ver a ex-ministra fora do grupo maior, um homem não identificado a teria abordado com palavras e gestos agressivos.
Ela conta que se dirigiu a uma loja próxima, onde buscou abrigo, apoiada por seguranças do evento, no qual também estavam Fernando Haddad (PT), candidato ao governo paulista, e Simone Tebet (PSB), que também disputa o Senado por São Paulo.
“Eu já sei que essas pessoas fazem isso, não iria jamais ficar respondendo. Diante da paz com certeza o ódio recua. Eles estão fazendo isso o tempo todo em relação ao Haddad e agora fizeram em relação a mim”, afirmou Marina em entrevista aos jornalistas que acompanharam o ato.
Segundo a assessoria da candidata, não foi feito boletim de ocorrência da agressão até o momento. Ela declarou, ainda, que espera que esse não seja o tom da campanha, e que recairá o débito naqueles que não se manifestam sobre esse tipo de ação.
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