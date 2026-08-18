Marina participou de ato com Haddad e Simone Tebet - Reprodução / Instagram

Marina participou de ato com Haddad e Simone TebetReprodução / Instagram

Publicado 18/08/2026 08:46





Marina afirma que participava de uma caminhada no centro de São Paulo quando se afastou um pouco do grupo, evitando a aglomeração. Ao ver a ex-ministra fora do grupo maior, um homem não identificado a teria abordado com palavras e gestos agressivos.



Ela conta que se dirigiu a uma loja próxima, onde buscou abrigo, apoiada por seguranças do evento, no qual também estavam Fernando Haddad (PT), candidato ao governo paulista, e Simone Tebet (PSB), que também disputa o Senado por São Paulo.



“Eu já sei que essas pessoas fazem isso, não iria jamais ficar respondendo. Diante da paz com certeza o ódio recua. Eles estão fazendo isso o tempo todo em relação ao Haddad e agora fizeram em relação a mim”, afirmou Marina em entrevista aos jornalistas que acompanharam o ato.



Segundo a assessoria da candidata, não foi feito boletim de ocorrência da agressão até o momento. Ela declarou, ainda, que espera que esse não seja o tom da campanha, e que recairá o débito naqueles que não se manifestam sobre esse tipo de ação. A ex-ministra do Meio Ambiente Marina Silva (Rede) relatou que foi intimidada por um homem durante um compromisso de campanha, na tarde desta segunda-feira (17), na capital paulista. Ela é candidata ao Senado Federal pelo estado.Marina afirma que participava de uma caminhada no centro de São Paulo quando se afastou um pouco do grupo, evitando a aglomeração. Ao ver a ex-ministra fora do grupo maior, um homem não identificado a teria abordado com palavras e gestos agressivos.Ela conta que se dirigiu a uma loja próxima, onde buscou abrigo, apoiada por seguranças do evento, no qual também estavam Fernando Haddad (PT), candidato ao governo paulista, e Simone Tebet (PSB), que também disputa o Senado por São Paulo.“Eu já sei que essas pessoas fazem isso, não iria jamais ficar respondendo. Diante da paz com certeza o ódio recua. Eles estão fazendo isso o tempo todo em relação ao Haddad e agora fizeram em relação a mim”, afirmou Marina em entrevista aos jornalistas que acompanharam o ato.Segundo a assessoria da candidata, não foi feito boletim de ocorrência da agressão até o momento. Ela declarou, ainda, que espera que esse não seja o tom da campanha, e que recairá o débito naqueles que não se manifestam sobre esse tipo de ação.

“Aqueles que não desautorizam fazer esse tipo de prática acabam dando sua assinatura para essa forma de atingir a nossa democracia”, afirmou a candidata.